長島瓊斯海灘飛行秀 今年國殤日恢復 須提前購票

貝斯佩吉飛行表演今年國殤日重返長島瓊斯海灘。(記者朱蕾/攝影)

每年國殤日周末在紐約長島 瓊斯海灘(Jones Beach)舉行的貝斯佩吉飛行表演(Bethpage Air Show)，去年因新冠疫情而取消，州長葛謨(Andrew Cuomo)15日宣布，該活動將在今年國殤日重返瓊斯海灘；不過，為確保活動安全進行，今年將採提前購票，且減少現場人數，以確保社交距離。

葛謨表示，「隨著抗擊疫情持續取得進展以及全州正在謹慎的重啟，我們可以期待今夏將有越來越多的戶外活動，包括瓊斯海灘飛行秀；有了適當的安全措施，紐約人和遊客可重新享受瓊斯海灘和長島州立公園，也是戶外活動和支持長島地區經濟的好方法。」

每年國殤日周末的瓊斯海灘飛行秀是長島乃至大紐約地區最受歡迎的活動之一，已舉辦16屆，去年因疫情取消，今年的回歸將繼續國殤日周末的傳統，慶祝夏天的開始，並且向軍人和軍人家屬、以及為國服務者致敬。

今年飛行秀的特色包括美國 空軍雷鳥和霹靂飛行表演隊、美國陸軍金騎士(Golden Knights)跳傘隊、美國海岸防衛搜救隊的表演，還有多個世界一流的民間團體和個人登場。

飛行秀時間為5月29日(周六)和30日(周日)上午10時至下午3時，5月28日(周五)為練習表演；今年入場政策有變動，瓊斯海灘的停車位減半，民眾須提前購票才能在進入停車場，購票信息之後公布；州立公園將安排更多人員來執行所有的健康和安全要求，包括戴口罩、保持社交距離，紐約州 警將支援州立公園警方。活動期間，瓊斯海灘的新冠檢測和疫苗接種照常，預約者通過專用車道進入。