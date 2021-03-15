紐約市律師協會 籲州府增援房東和租戶
代表紐約市2萬5000名律師的紐約市律師協會(New York City Bar Association)呼籲紐約州增加對房東和租戶的援助，以解決新冠疫情期間的迫遷問題。
律師協會三名委員會成員在一份聲明中表示，紐約州大多數未結案的迫遷都可以通過緊急租金減免或加強租金補貼來解決。
協會房屋法庭委員會主席瓦格納(Sarah Wagner)、民權諮詢工作組聯合主席金(Alison King)和謝勒(Andrew Scherer)說，現在正是時候解決和防止即將發生的大規模迫遷和法拍問題。
他們特別敦促州府和市府放寬對一次性處理緊急現金援助的要求，增加CityFHEPS房屋券的數量和價值，並在紐約的房屋法庭中授予諮詢討論的權力。
委員會主席代表律師協會說，這些政策將防止無數的迫遷和止贖，為負擔過重的住房法院系統減輕負擔，並為日益惡化的住房危機提供長期解決方案。
紐約州已將禁止房東逼遷令(eviction moratorium)延長至5月，租戶可向房東或法院提交陳述困難的聲明表，就可避免被逼遷。
而房東和房東權益倡導者呼籲州府增加對屋主的支持，或重啟迫遷程序，以激發房客還款、減少房東的損失。
上一則
容淑萍牙醫喬遷新址植牙有優惠
下一則
FB留言