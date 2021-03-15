風和日麗、疫情緩和 華埠生意回春 店家開始徵人

天氣回暖華埠街道人流旺。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市 天氣逐漸轉暖，新冠肺炎疫情 也緩和，曼哈頓華埠也開始恢復人氣；14日有餐館業者表示，在堂食逐漸開放，加上戶外用餐的顧客變多，周末已經出現客滿情形，另外也有餐館在門口貼上招募員工廣告，為接下來的復甦做好準備。

雖然紐約市目前僅開放堂食35%的客容量，但14日位於勿街(Mott St.)上的不少中餐館 不僅戶外用餐滿座，堂食也有不少人潮；中餐館「和合」(Wo Hop)員工梁先生表示，天氣好之後明顯路上行人變多，該餐館在周末時更是客滿，生意相當繁忙。

另外在擺也街(Bayard St.)上的中餐館「美麗華茶餐廳」、「綠波廊」，以及受到遊客歡迎的「華埠雪糕行」等餐館，門口都有民眾排隊等候用餐。

紐約市將於19日擴大開放堂食至50%，對於疫情期間苦撐的餐館業者來說是好消息；擺也街的「銀紀腸粉」在疫情前原本僅開放堂食、不供外賣，疫情關閉堂食後也轉變經營模式，改為戶外用餐及外賣；近日該店在門上公告將公休以進行內部整修，為重開堂食做好準備，另外也貼上店內徵人公告。

但也有部分中餐館未受到擴大開放堂食的幫助；梁先生說，疫情持續一年，改變了民眾的心理狀況跟生活模式，許多該餐館的老顧客在疫情期間習慣在家煮飯，外食機會變少，如果堂食沒有100%重開，顧客還是會有健康安全顧慮，想要讓顧客恢復疫情前的外出用餐習慣，梁先生表示，至少還要三、四年。

除了用餐型態改變，華埠中餐館空間也讓業者受限；梁先生表示，以和合為例，目前開放35%的堂食在政府六呎社交距離的規定下，只能開放五、六桌客人入內用餐，就算增加到一半的客容量，頂多也只能增加一桌，幫助實在不大。

為了吸引更多顧客，中餐館「上海老正興」14日則是將店門口一半的窗戶拆除改為開放式空間，業主朱太說，半開放式的平台將販售點心、炒麵類的食物，讓客人可以快速購買；夏天計畫販售果汁等，以因應疫情後的變化。

華埠商改區執行總監陳作舟表示，雖然華埠經濟離恢復到疫情前水準尚還有一段距離，但根據觀察以及大都會運輸署(MTA)的乘客數據，經濟的確有回暖趨勢；不過也有調查顯示，仍有超過半數的民眾擔心疫情，不敢到室內用餐，陳作舟說，恐怕要等到7、8月疫苗普及至70%以上，經濟才會真正回春。