男辱亞裔母子中國病毒 警以仇恨犯罪偵辦
一對亞裔母子日前大白天在皇后區新鮮草原的公園旁，當街遭到種族歧視者連吐三次口水並辱罵「中國病毒」，市警「亞裔仇恨犯罪工作組」介入調查後，13日宣布，鑑於目前的證據，嫌犯涉嫌針對受害人族裔作案，警方將以仇恨犯罪偵辦。
根據紐約市警消息，一名25歲的韓裔女性報案稱，她於9日上午10時30分到11時30分左右，在新鮮草原186街交Peck大道的凱辛娜走廊公園(Kissena Corridor Park)附近，遭到一名陌生男子朝她與兩歲大孩子連吐三次口水，並辱罵「中國病毒」，後向不明方向逃竄。
警方日前表示，這起案件朝嫌犯涉嫌嚴重攻擊的方向偵辦；警方13日在推特上表示，目前證據已顯示嫌犯涉及仇恨犯罪，警方將以仇恨犯罪偵辦此案。
根據警方提供的線索，這名嫌犯為30歲左右的男子，體重約200磅重，身高為5呎5吋；警方呼籲民眾，若看到特徵類似者，應立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。
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