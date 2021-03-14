我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億570萬劑疫苗 26.6%成人接種

搶劫重罪變盜竊輕罪 金山華人怒吼：堅決反對SB82提案

男辱亞裔母子中國病毒 警以仇恨犯罪偵辦

記者牟蘭╱紐約報導
警方表示，日前在新鮮草原連吐三次口水並辱罵中國病的一對亞裔母子的嫌犯涉嫌仇恨犯罪。(谷歌地圖截圖)
警方表示，日前在新鮮草原連吐三次口水並辱罵中國病的一對亞裔母子的嫌犯涉嫌仇恨犯罪。(谷歌地圖截圖)

一對亞裔母子日前大白天在皇后區新鮮草原的公園旁，當街遭到種族歧視者連吐三次口水並辱罵「中國病毒」，市警「亞裔仇恨犯罪工作組」介入調查後，13日宣布，鑑於目前的證據，嫌犯涉嫌針對受害人族裔作案，警方將以仇恨犯罪偵辦。

根據紐約市警消息，一名25歲的韓裔女性報案稱，她於9日上午10時30分到11時30分左右，在新鮮草原186街交Peck大道的凱辛娜走廊公園(Kissena Corridor Park)附近，遭到一名陌生男子朝她與兩歲大孩子連吐三次口水，並辱罵「中國病毒」，後向不明方向逃竄。

警方日前表示，這起案件朝嫌犯涉嫌嚴重攻擊的方向偵辦；警方13日在推特上表示，目前證據已顯示嫌犯涉及仇恨犯罪，警方將以仇恨犯罪偵辦此案。

根據警方提供的線索，這名嫌犯為30歲左右的男子，體重約200磅重，身高為5呎5吋；警方呼籲民眾，若看到特徵類似者，應立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

仇恨犯罪 亞裔 中國

上一則

維權組織：停止仇恨亞裔 目擊者不應袖手旁觀

下一則

陸軍碼頭疫苗中心 供華協會每日50接種名額

延伸閱讀

羊頭灣華社肇事逃逸事故 警緝灰色轎車駕駛

羊頭灣華社肇事逃逸事故 警緝灰色轎車駕駛
紐約客談／面對種族歧視 亞裔唇亡齒寒

紐約客談／面對種族歧視 亞裔唇亡齒寒
金光黨、孫輩求助…詐術多 皇后區助理檢察官提醒慎防

金光黨、孫輩求助…詐術多 皇后區助理檢察官提醒慎防
皇后區亞裔民主黨創會會長陳道英 背書黃敏儀

皇后區亞裔民主黨創會會長陳道英 背書黃敏儀
皇后區亞裔母子被罵「中國病毒」 當街遭吐3次口水

皇后區亞裔母子被罵「中國病毒」 當街遭吐3次口水
從JFK盜領數百萬元名牌銷贓 皇后區男子恐被關25年

從JFK盜領數百萬元名牌銷贓 皇后區男子恐被關25年

熱門新聞

該名男子疑似不滿被要求戴口罩，朝華裔經理辱罵「滾回中國」。(視頻截圖)

健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱

2021-03-10 12:37
曼哈頓華埠雜貨鋪遭非洲裔男子無故打砸，民眾拍照卻無人報警。(記者張晨/攝影)

非洲裔男子打砸曼哈頓華埠店鋪 民眾拍照卻不報警

2021-03-13 15:23
10日(周三)早8時起，紐約所有60歲以上民眾可以預約接種，3月17日(周三)起，州內所有接種點將可為任何有資格接種的民眾施打疫苗，不必再根據居住地、職業區分。(美聯社)

紐約州60歲以上民眾 明起可預約接種

2021-03-09 11:25
努力追夢的潘先生開了自己的美食店，希望更多人品嚐到他的廚藝。(記者朱蕾/攝影)

疫情打不倒 華男在家做梅菜包 創業開店

2021-03-10 02:27
根據警方報告，陳澤強在東Erie Blvd 1640號「香港餐館」的停車場被發現。（谷歌地圖截圖）

華裔司機雪城遭襲 險送命

2021-03-08 02:30
鄭勇的摯友林秀瑜譴責針對趙津散布的不實謠言。(記者顏潔恩╱攝影)

鄭勇遺孀遭指控「想獨吞善款」 親友闢謠「會如實公布款項」

2021-03-06 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
沒資格領1400元紓困金？ 收入高過門檻 試試這3招

沒資格領1400元紓困金？ 收入高過門檻 試試這3招
非洲裔男子打砸曼哈頓華埠店鋪 民眾拍照卻不報警

非洲裔男子打砸曼哈頓華埠店鋪 民眾拍照卻不報警
1400元周末入帳 使用Get My Payment可查看

1400元周末入帳 使用Get My Payment可查看
英名嘴槓梅根 遭客訴又走人 收視戶大降 公司股價跌

英名嘴槓梅根 遭客訴又走人 收視戶大降 公司股價跌
哈利梅根受訪後 英美人氣兩樣情

哈利梅根受訪後 英美人氣兩樣情