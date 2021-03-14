男辱亞裔母子中國病毒 警以仇恨犯罪偵辦

警方表示，日前在新鮮草原連吐三次口水並辱罵中國病的一對亞裔母子的嫌犯涉嫌仇恨犯罪。(谷歌地圖截圖)

一對亞裔 母子日前大白天在皇后區新鮮草原的公園旁，當街遭到種族歧視者連吐三次口水並辱罵「中國 病毒」，市警「亞裔仇恨犯罪 工作組」介入調查後，13日宣布，鑑於目前的證據，嫌犯涉嫌針對受害人族裔作案，警方將以仇恨犯罪偵辦。

根據紐約市警消息，一名25歲的韓裔女性報案稱，她於9日上午10時30分到11時30分左右，在新鮮草原186街交Peck大道的凱辛娜走廊公園(Kissena Corridor Park)附近，遭到一名陌生男子朝她與兩歲大孩子連吐三次口水，並辱罵「中國病毒」，後向不明方向逃竄。

警方日前表示，這起案件朝嫌犯涉嫌嚴重攻擊的方向偵辦；警方13日在推特上表示，目前證據已顯示嫌犯涉及仇恨犯罪，警方將以仇恨犯罪偵辦此案。

根據警方提供的線索，這名嫌犯為30歲左右的男子，體重約200磅重，身高為5呎5吋；警方呼籲民眾，若看到特徵類似者，應立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。