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華裔夫婦新州買房紐約繳稅 欺詐罪成失入籍資格

記者牟蘭╱紐約報導
一對持有綠卡的華裔老夫婦，在新州購房後，繼續使用紐約的地址報稅並使用當地的白卡，因欺詐罪成，失去入籍資格，照片非當事人。(美聯社)
一對持有綠卡的華裔老夫婦，在新州購房後，繼續使用紐約的地址報稅並使用當地的白卡，因欺詐罪成，失去入籍資格，照片非當事人。(美聯社)

一對持有綠卡的華裔老夫妻，三年前從紐約搬到新澤西州居住，並購買房產，但始終沒有更改居住地址，一直填寫紐約的地址報稅，且使用白卡(Medicaid)支付醫療帳單，被政府發現後，以欺詐重罪起訴並被判罪成，失去入籍資格。

移民律師朱偉表示，包括綠卡持有者在內所有外國人，若搬離他地居住，需在十天內通知美國公民及移民服務局(USCIS)，及時更改地址；他說，除非當事人證明他並非有意隱瞞新住址或提供合理解釋，違者將影響綠卡申請與入籍，隱瞞地址信息造成政府財產損失將遭刑事指控，處以監禁或被遞解出境。

朱偉說，曾有一對持有綠卡的華裔老夫妻，三年前從紐約搬到新州居住，並在當地購買房產；但朱偉說，這對夫妻從未更改地址，繼續使用紐約的地址報稅，享受當地白卡醫療福利。

政府發現這對夫妻在新州購房的事實後，聯邦法院以欺詐重罪起訴二人，後被判罪成，處以緩刑；朱偉說，這對夫妻雖免受牢獄之災，但因有欺詐政府的前科，已不符合申請入籍的資格。

目前正值報稅季，朱偉表示，在美國居住的外國人士切忌為了逃稅等眼前利益，選擇使用非本人住址的地區報稅。

他舉例說，曾有一名中年華女，長期在外州打工並購有房產且申請銀行卡，但一直使用紐約地址報稅；這名華女申請政治庇護一度被法官拒絕，指出對方不誠信，不採信她聲稱曾在中國因一胎化強制墮胎的說辭。

朱偉接手這起案件後，在上訴法庭為當事人辯護，指華女做的是季節性的臨時工作，工作完成後的三個月內，都會回到紐約生活。

朱偉表示，移民法官詢問當事人近三個小時，證實對方是以紐約作為長期居住地，政庇申請才得以獲批，「移民法官的問題非常細緻，例如你下班後睡在哪裡？為什麼選擇紐約報稅？為什麼在外州辦理銀行帳戶等」；他呼籲民眾遵守法律，避免不必要麻煩。

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