華人店遭非裔砸毀 民眾擔心遭報復 拍照不報警

曼哈頓華埠雜貨鋪遭非洲裔男子無故打砸，民眾拍照卻無人報警。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠 近日光天化日之下發生一起無故打砸案件，位於勿街(Mott St.)交喜士打街(Hester St.)角的一家華人 經營雜貨鋪遭一名非洲裔男子大肆破壞，商品散落滿地；店內員工表示，許多人目擊這一幕紛紛掏出手機 拍照，卻無人報警，而商家也「認為報警意義不大」，選擇保持沉默。

遭破壞的「華豐雜貨鋪」店員表示，案件發生在10日下午，一名非洲裔男子進入店內開始大聲叫罵，隨後將店內陳設的米麵乾貨等打翻在地，還把店外垃圾桶內的垃圾往店裡倒。

該店店員說，非洲裔男子進來店內後就用英文破口大罵，「我們聽不懂他說什麼，也不敢輕易上前阻止。」當記者問及有無當日照片時，他連連搖頭表示，當時正值華埠人流熙攘之時，許多人都目擊了這一幕，拿出手機拍照，卻無人上前阻止或是報警。

店員說，第二天就在微信上看到有人轉發店面被打砸的照片，「又生氣又無奈，但又認為報警解決不了問題，反而徒增煩惱，害怕他會回來報復。」

鄰近商鋪業者也表示，不少商家無辜遭受攻擊，自己店外的商品曾多次被路過的人「大罵著踢翻」，「就這樣一個簡單的破壞動作，我們作為經營者是有損失，我們也想報警，但當警察來了，人也跑遠了，何必白費力氣呢？」

幾乎每天都會來華埠買菜的陳女士表示，「這樣的事情見慣不怪，遇到都會繞道走」；她指出，許多在華埠遊蕩的外族裔人口患有心理疾病，華人被無故攻擊或欺負，基本都抱著多一事不如少一事的態度，希望轄區分局能在人流密集的地方增派人手，以應對發生的緊急狀況。

華埠轄區市警五分局表示，確實沒有接到華豐雜貨鋪被打砸的報警電話，希望民眾和商家可以信任執法者，因為許多嫌犯會在同一區域以相似手法多次作案，若大家都能積極發聲，就會有震懾作用，警方也會根據掌握的線索積極搜尋嫌犯。

五分局表示，建議商家可以和所在區域的社區協調警員(NCO)保持聯繫，有問題即時通知協調，這樣才會降低此類案件發生的頻率。