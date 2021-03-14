中華公所 為華埠4郵區長者預約接種疫苗

中華公所為華埠四郵區耆老註冊接種疫苗，近百人排隊。(陳家齡提供)

紐約 中華公所13日與市公立醫院系統(NYC Health+Hospitals)、市新冠病毒檢測與追蹤小組(Test & Trace Corps)合作，在中華大樓前設立攤位，為華埠 周圍四個郵遞編號60歲及以上民眾預約接種疫苗 ，當天有近百人排隊登記。

中華公所表示，此活動為各方幫忙才得以促成，當日有三名來自兩組織的工作人員以及華埠街道巡邏隊(Chinatown Block Watch)的志願者，從下午2時至4時在現場維持秩序並為排隊者登記。

華埠街道巡邏隊組織者陳家齡表示，當日為21人預約了14日在艾塞克斯街(Essex St.)接種站的注射，為另外70人預約了未來日期的註冊。

由於現在疫苗供給仍有限，雖然不能馬上接種，但陳家齡表示，留下聯繫方式後，將會有市府或公立醫院的工作人員和他們取得聯繫，讓華裔長者可以避免因資源缺乏和語言障礙、在網上或電話預約的繁瑣過程。

中華公所表示，凡是住在郵遞編號10002、10003、10009以及10013的60歲及以上居民均可排隊登記；公所也會和市府及公立醫院保持合作，爭取盡快再次幫助需要的居民預約。