陸軍碼頭疫苗中心 供華協會每日50接種名額

新冠肺炎疫苗的預約對不諳英文的移民人士相對困難。(本報檔案照)

新冠肺炎疫苗 的預約對不諳英文的移民人士相對困難，布祿崙華人協會成功與市府協商，允許布碌崙 (布魯克林)日落公園的陸軍碼頭(Brooklyn Army Terminal)接種點，每日預留50個名額給通過該會預約的民眾，呼籲有需要的華人立即登錄網站填寫信息。

華協會表示，許多符合資格的民眾想接種疫苗，可惜通過官網登記，不斷出現「網站流量超負荷，現在無法進行預約，請稍候嘗試」等信息，不會使用電腦的長者，更是無從下手。

該會與市府密切溝通後獲得批准，接下來位於布碌崙58街150號的陸軍碼頭接種點，每日將保留50個名額給通過華協會預約的民眾；華協會指出，很多民眾對疫苗仍抱有疑慮，遲遲不去接種，但其實注射疫苗才是最安全有效、預防新冠病毒的方法，不僅是出於自身安全，也給他人帶來保護。

預約接種只需提供英文姓名、出生日期、性別、手機號碼、族裔等，65歲以上的長者也可選擇免費交通服務；完成預約後，民眾需在指定時間抵達接種點，攜帶ID身分證(駕照或護照)、居住紐約證明(水電費帳單、郵件、房租地址)，若持有紐約市民卡 (IDNYC)則能一次符合以上兩個條件。

另外，若是因行業性質而接種，民眾需攜帶在紐約工作的文件證明，例如工資單或是請雇主發出信函；如果接種當天覺得不舒服，應待在家裡，之後再重新預約，現身疫苗站的民眾須時刻戴著口罩，否則將禁止入場。

華協會呼籲符合資格的人士不應再猶豫，請立即瀏覽www.bca.net預約，若需要協助登記或查詢，可在周一至周五早上9時至下午5時間，撥電至(718) 438-0008。