計畫接手金豐 李宗保盼三贏

李宗保宣布將通過向政府申請紓困補助或社區籌款方式，重開金豐大酒樓。（記者金春香／攝影）

曼哈頓華埠 老字號「金豐大酒樓」7日關閉位於伊利沙白街(Elizabeth St.)三樓堂食，業主表示戶外用餐和外賣也將於5月底結束；12日松柏之家社區服務中心執行總監李宗保與兩名餐飲業及金融業的華裔人士，宣布將通過向政府申請紓困補助或社區籌款方式，重開酒樓，以保住近200名員工的生計，希望此一對華埠具有重要意義的場所不會就此熄燈；金豐所在大樓東主諸氏家族發言人12日表示，目前還未對樓宇下一步打算作出決定。

自金豐業者宣布因疫情重創，無力承擔三樓超過2萬5000平方呎、能容納千人的室內場地租金，決定關閉堂食生意後，社區相當惋惜，且眾多酒樓員工也抗議，稱雇主和房東 的決定是雪上加霜。

李宗保12日表示，金豐員工日前找到他希望出手相助；他從小在華埠長大，對金豐有很深感情，金豐對華埠社區意義重大，不能就此關閉，他與兩名來自餐飲業及金融業的校友提出重開計畫，他們還邀請美食作家、名廚楊玉華(Grace Young)擔任顧問。

重開計畫包括重組酒樓所有權，李宗保說，如果能順利獲得政府紓困金 ，將保證酒樓180名員工獲得基本收入，並且分得酒樓利潤；如果無法從政府方面獲得資金，他相信憑藉金豐幾十年來在華社的聲譽，以及疫情逐漸緩解、不久後華埠將重新迎來每周超過1萬人次的訪客的客源保障，定可籌得充足的資金來重開。

重開計畫還包括擴展酒樓經營方式，如增加酒樓與科技公司合作，以及將金豐三樓打造成可以舉辦大型宴會，也可作為表演中心的場地。

樓宇房東諸氏家族發言人Eric Phillips12日回應，目前諸家仍在商討這一獨一無二空間的下一步走向，毫無疑問他們會要求未來的租客繼續為社區的生機與健康做出貢獻，他們也期待伊利沙白街20號的下一篇章。

金豐市場部負責人Claudia Leo 12日表示，因為現業主不參與李宗保的計畫，因此不做評論，目前酒樓三樓空間已經還給房東，金豐只使用二樓廚房來準備戶外用餐及外賣的食物，預計5月底戶外用餐和外賣也將結束。

李宗保表示，如果重開計畫能夠實現，對員工、社區和房東是三贏局面。