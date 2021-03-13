減班人擠人 長島鐵路月底恢復正常服務

本周採用新時刻表的長島鐵路，早高峰時段車廂內出現擁擠狀況。(取自卡明斯基推特)

長島鐵路 (LIRR)減少班次的新時刻表本周生效後，連續幾天在早高峰時段出現車廂內擁擠狀況，引發乘客抱怨，甚至擔心因沒有社交距離而增加感染新冠的風險；大都會 運輸署(MTA )決定長島鐵路服務在本月底前恢復到以前的水平。

長島鐵路主席伍華偉(Phillip Eng)在一份聲明中表示，「我們清楚的聽到客戶對長島鐵路新時刻表的擔憂，因此決定將在29日恢復以前的時刻表；同時，將繼續根據情況增加火車數量或加長列車，以滿足逐漸恢復的乘客率，藉助新技術，我們將能夠前所未有的準確和全面監控車廂內的上座率」。

他還說，「新冠確診病例的減少和疫苗接種範圍的擴大，將允許紐約經濟重開，我們預計乘客數量每天會增加並對此期待。」

本周一起，長島鐵路將服務減至75%，大都會運輸署表示，長島鐵路的乘客量比新冠疫情前下降了76%，服務縮減是依據當前的乘客量，也是削減成本的必要措施。

然而首日即有不少早高峰時乘坐火車的乘客在社交媒體上發布車廂內擁擠的照片，抱怨從長島到曼哈頓的途中無法與其他乘客保持一定距離。MTA次日便在早高峰增加九列車廂，但連續幾天都有乘客遇到擁擠的狀況。

州長葛謨(Andrew Cuomo)對此表示，他了解目前經費的限制和乘客量下降，但這段時間內確保每節車廂內人數較少是更明智的做法，MTA將增加更多班次。

持續關注此事並敦促MTA改善的長島地區州參議員卡明斯基(Todd Kaminsky)讚揚長島鐵路恢復正常服務的決定，並表示，「這是我們團結並發聲的成果，讓我們繼續為健康、安全和有尊嚴的通勤而戰」。