金光黨、孫輩求助…詐術多 皇后區助理檢察官提醒慎防

皇后區助理檢察官呼籲民眾，遇到陌生人索要私人信息與財物時，應立即聯繫信任的親友，再三核實對方身分。(視頻會議截圖)

皇后區 助理檢察官日前在一場講座指出，金光黨、孫輩求助、網絡婚戀、免費服務與彩票中獎等均為不法分子慣用的詐欺 手法，她呼籲民眾，遇到陌生人通過電話、電郵或上門服務等方式索要私人信息與財物時，應立即聯繫信任的親友，核實對方身分，避免不必要的經濟損失。

皇后區檢察官辦公室10日舉辦線上防範詐騙 的講座，邀請多位助理檢察官講解相關信息；皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)表示，疫情期間，詐騙罪案層出不窮，因缺乏溝通，使不法分子有機可趁，她表示該區的助理檢察官一直嚴打欺詐罪案，保護地區民眾的財產安全。

皇后區檢察官辦公室防範詐欺犯罪主管伯珂(Christine Burke)表示，長者成為詐騙分子行騙目標之一，不法分子較常見的詐騙方式包括，以路人的方式接近受害人後，聲稱對方近期將遇危險，要求受害人支付金錢等財物「消災」。

此外，伯珂說，不法分子還會致電長者，佯稱自己為受害人的孫子或孫女，以各種理由要求對方寄送金錢；她補充，也有長者因虛假的彩票中獎，或網絡婚戀對象詐欺，受到不同程度的經濟損失。

若民眾收到銀行或其他機構的電子郵件，伯珂說，應先確認寄出者的身分，再閱讀內容；她舉例說，有騙徒寄送電子郵件，假稱可提供免費的防毒軟件，一旦用戶點擊郵件中的網頁連結下載，不法分子可通過遠程操控，竊取受害人電腦中的全部信息。

伯珂表示，若長者或任何民眾，被他人要求提供個人信息或財物時，應立即聯繫信任的親友，確認對方身分，切忌在任何聲稱提供免費服務的文件上簽名，更不要聽從對方指示匯款或郵寄禮品卡。