日落公園圖書館改造房源 2場線上論壇可報名

日落公園圖書館改造後的設計構思圖。(圖書館提供)

布碌崙 (布魯克林)日落公園圖書館 在多年前通過改造計畫，在原有的一層樓圖書館上加蓋七層樓，作為當地可負擔房源；負責該項目的5大道委員會(FAC)為幫助當地居民了解可負擔房源信息，將推出兩場線上論壇，提供包括中文、西語、阿拉伯語等翻譯，呼籲民眾踴躍登記了解。

位於布碌崙4大道5108號的圖書館為當地華人所頻繁使用，改造計畫自2016年獲日落公園第七社區委員會同意後，在2019年開始施工，預計完成後將帶來49個住家單位，戶型從統艙(studio)到三臥，還帶有屋頂陽台；該公寓被列為可負擔房源，預留給地區中位數收入(簡稱AMI)30%至80%以下的家庭，其中多數提供給50%以下的民眾，每月租金大約在500至1000元內，低於市場價格。

根據FAC最新消息，圖書館維修的部分即將完工，今年就能重開，但暫未透露七層公寓的進度。

儘管如此，FAC希望提前向大眾介紹該房屋，將在本月和5月各舉辦一場線上論壇，有興趣的民眾可登記參與，除了可以提問，也能了解申請居住的資格條件、如何使用NYC Housing Connect填寫申請，以及可尋求哪些途徑獲得幫助等，論壇將提供中文、西語和阿拉伯語三種翻譯。

論壇時間是18日(周四)晚6時、5月4日(周二)晚6時，通過zoom視訊會議進行，民眾需瀏覽www.eventbrite.com/e/sunset-park-affordable-housing-virtual-information-sessions-tickets-139783408939登記，以獲得鏈結。