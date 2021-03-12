紐約法拉盛圖書館疫苗接種站12日尚不開放 施打疫苗要預約

法拉盛圖書館本周末尚不開放疫苗中心，工作人員呼籲民眾上網預約。(邱辛曄提供)

市府日前宣布將在皇后區公共圖書館法拉盛 分館設立新冠疫苗 接種點，圖書館定於11日暫停服務，不少華裔長者誤認為12日疫苗站開放，在外大排長龍；該館的副館長邱辛曄表示，該館的工作人員將於12日與13日清理內部設施，15日(周一)疫苗站工作人員才會入駐，呼籲民眾上網預約後，再來施打疫苗。

邱辛曄表示，館前日前的公告欄告知民眾，11日是該館對外開放的最後一天，遭到部分民眾的誤解，認為12日疫苗中心開放，當天上午11時左右，已有大量民眾在圖書館外大排長龍等待施打疫苗；他說，12日與13日起館內的工作人員需清理內部設施，15日交由疫苗站工作人員入駐，還需內部改建，目前尚無疫苗站開放的具體時間。

此外，邱辛曄補充，不少耆老誤認為只要排隊就能施打新冠疫苗，但市府官網要求，若民眾想在圖書館打新冠疫苗，需先前往市府的網站www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines.page，或致電(877)VAX-4NYC預約，呼籲民眾不要盲目排隊。

邱辛曄說，當地近期疫情指數偏高，許多當地長者因不諳英文、不了解上網流程，難預約附近的疫苗中心施打疫苗；他說，法拉盛圖書館服務當地民眾多年，本次榮幸被市府選中，作為新冠疫苗接種點，在特殊時期繼續服務民眾。

法拉盛圖書館館長曾陽表示，該館暫停服務後，若有民眾有預定讀物，或需打印資料，15日(周一)起民眾可前往皇后區圖書館皇后丘(Queensboro Hill)分館尋求服務，地址為法拉盛緬街6005號。