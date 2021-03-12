紐約法拉盛圖書館疫苗接種站12日尚不開放 施打疫苗要預約
市府日前宣布將在皇后區公共圖書館法拉盛分館設立新冠疫苗接種點，圖書館定於11日暫停服務，不少華裔長者誤認為12日疫苗站開放，在外大排長龍；該館的副館長邱辛曄表示，該館的工作人員將於12日與13日清理內部設施，15日(周一)疫苗站工作人員才會入駐，呼籲民眾上網預約後，再來施打疫苗。
邱辛曄表示，館前日前的公告欄告知民眾，11日是該館對外開放的最後一天，遭到部分民眾的誤解，認為12日疫苗中心開放，當天上午11時左右，已有大量民眾在圖書館外大排長龍等待施打疫苗；他說，12日與13日起館內的工作人員需清理內部設施，15日交由疫苗站工作人員入駐，還需內部改建，目前尚無疫苗站開放的具體時間。
此外，邱辛曄補充，不少耆老誤認為只要排隊就能施打新冠疫苗，但市府官網要求，若民眾想在圖書館打新冠疫苗，需先前往市府的網站www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines.page，或致電(877)VAX-4NYC預約，呼籲民眾不要盲目排隊。
邱辛曄說，當地近期疫情指數偏高，許多當地長者因不諳英文、不了解上網流程，難預約附近的疫苗中心施打疫苗；他說，法拉盛圖書館服務當地民眾多年，本次榮幸被市府選中，作為新冠疫苗接種點，在特殊時期繼續服務民眾。
法拉盛圖書館館長曾陽表示，該館暫停服務後，若有民眾有預定讀物，或需打印資料，15日(周一)起民眾可前往皇后區圖書館皇后丘(Queensboro Hill)分館尋求服務，地址為法拉盛緬街6005號。
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