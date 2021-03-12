陳倩雯辦公室發食物 教應對騷擾

陳倩雯辦公室，和與公益組織UA3合作的「第一食品分發站」，在曼哈頓華埠孔子大廈發放700個食物箱給住戶。(陳倩雯辦公室提供)

新冠肺炎疫情和緩，但民眾對於新鮮食物的需求仍在，11日紐約市 議員陳倩雯辦公室，和與公益組織UA3合作的「第一食品分發站」(First Food Pantry)，在曼哈頓華埠 孔子大廈發放700個食物箱給住戶，同時對近日激增的針對亞裔 攻擊案，建議可透過語言防止衝突升級，目擊者則可利用「5D策略」，阻止即將發生的騷擾。

陳倩雯辦公室助理陳少風表示，當天共派發700箱新鮮食物以及4000個口罩給住戶，另外也加派中文安全指南，教導民眾面對歧視攻擊、騷擾時，做為當事人和目擊者，分別應如何處理來減少衝突。

該辦公室表示，若遇上騷擾，可透過九種語言策略防止衝突升級，包括「指出不當行為」，直接指出不恰當、冒犯或暴力的具體行為，但不應嘲諷或貼標籤；「緩和事態」，避免用同樣激烈的語言去攻擊對方，也可用愈來愈鎮靜的語調交流，使對方無意識的平和下來；「以『我』聲明」，使用「我」和「我們」為開頭，如此加害者才不會起防禦心；另外勇於說「不」、重複同樣的話、故意忽略、打斷對方、以退為贏，都是能夠緩和當下情況的話術。

作為目擊者，則可以遵守「5D策略」協助，包括「直接(Direct)回應加害者」，或在有需要的時候以實際行動干預；「找人幫忙」(Delegate，向第三方尋求援助；「分散注意力」(Distract)，將注意力從加害者、被害人與整個狀況轉移；「拖延」(Delay)，在事後關懷被害人，並教育自己和社區事件發生的原因；「蒐集證據」(Doucument)，如果有人已經伸出援手，目擊者也可拍照片或影片存證，在徵求被害人同意前，目擊者不可公開或分享影音證據。

當天包括紐約日裔獅子會(New York Japanese-American Lions Club)、「保護唐人街」(Protect Chinatown)等組織都到場參加。