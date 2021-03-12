我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美25.1%成人已接種疫苗 紐約州破172萬確診

舊金山華翁遇劫身亡 嫌犯有迫害亞裔老人歷史

「反仇恨亞裔遊行」14日登場 逾30族裔團體響應

記者顏潔恩／紐約報導

針對亞裔的歧視和仇恨犯罪在紐約市愈演愈烈，布碌崙(布魯克林)紐約市團結聯盟(New York City Alliance for Unity)發起「反對仇恨亞裔團結遊行」，訂於14日(周日)在日落公園舉行，向政府提出多項保護亞裔的訴求；該活動已獲得36個組織響應，包括來自不同族裔和信仰的團體，主辦方呼籲關注議題的民眾踴躍出席，用行動來捍衛亞裔權益。

主辦方表示，遊行將向聯邦、州和市政府提出多項訴求：因疫情而仇恨亞裔並針對仇恨亞裔犯罪者應加重刑罰、擴大市警仇恨亞裔犯罪工作組(Asian Hate Crime Task Force)的資源和培訓、發起反對仇恨亞裔犯罪和偏見的宣傳活動、在各個公眾地點傳播促進社區和諧及包容的信息、州檢察長和地方檢察長辦公室應向亞裔提供更多預防犯罪資源、教育局向學生教師推出反對亞裔歧視的課程等。

主辦方也訴求，聯邦教育部應重新審查當前的歷史教科書和其他教材，確保內容兼具多樣和包容性，強調亞裔美國人的貢獻，遏止不良分子一直叫亞裔滾回自己的國家。

發起人李江華說，近來針對仇恨亞裔情緒高漲，許多無辜的亞裔居民不斷遭受傷害，希望政府不要每次只是口頭上說支持亞裔的話，而是提供實際幫助；該遊行目前已獲得36個團體的響應，共同譴責針對亞裔歧視犯罪的行為，其中還有多個非亞裔組織當天會出席撐腰。

遊行訂於14日(周日)下午2時30分開始，參與者將聚集在日落公園4大道交43街處，接著向東走至8大道48街處；屆時會有民選官員現身說話，主辦方希望民眾踴躍出席，向他們申訴自己的心聲，要求其發揮力量作出改變。

亞裔 遊行 紐約市

上一則

Appanage at The Grand – 全方位的退休生活體驗

下一則

紐約客談／華人社區要進步 新移民要有歸屬感

延伸閱讀

紐約市將新增上百社區疫苗接種點 聯邦直接撥款、負責

紐約市將新增上百社區疫苗接種點 聯邦直接撥款、負責
最快5月 紐約市疫苗全面開放

最快5月 紐約市疫苗全面開放
紐約市堂食容量 19日升至50% 華人業者：幫助有限

紐約市堂食容量 19日升至50% 華人業者：幫助有限
紐約市、新州餐廳堂食客容量 19日升至50%

紐約市、新州餐廳堂食客容量 19日升至50%
推特告德州檢察長 濫用公權力報復

推特告德州檢察長 濫用公權力報復
7、8大道改單行道 州眾議員白彼得：弊多於利

7、8大道改單行道 州眾議員白彼得：弊多於利

熱門新聞

古家靈(左)因染疫流產並不幸離世，她的友人為其丈夫與五個孩子募款。(取自籌款網頁)

紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女

2021-03-05 11:10
該名男子疑似不滿被要求戴口罩，朝華裔經理辱罵「滾回中國」。(視頻截圖)

健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱

2021-03-10 12:37
由於進口產品成本增加與美元貶值等問題，華人超市的商品陸續調價，包括醬油、醋等中式調味料與其他食品及雜貨。(記者牟蘭／攝影)

成本增 華人超市進口貨漲價 民眾吃不消

2021-03-05 02:30
鄭勇的摯友林秀瑜譴責針對趙津散布的不實謠言。(記者顏潔恩╱攝影)

鄭勇遺孀遭指控「想獨吞善款」 親友闢謠「會如實公布款項」

2021-03-06 02:30

1張圖／紐約州確診新增6489例 增58人病亡

2021-03-10 21:00
10日(周三)早8時起，紐約所有60歲以上民眾可以預約接種，3月17日(周三)起，州內所有接種點將可為任何有資格接種的民眾施打疫苗，不必再根據居住地、職業區分。(美聯社)

紐約州60歲以上民眾 明起可預約接種

2021-03-09 11:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
抓到了！讓梅根對王室不滿 都是這個人的錯

抓到了！讓梅根對王室不滿 都是這個人的錯
39歲猶他州婦人打疫苗後死亡 法醫未公布解剖報告

39歲猶他州婦人打疫苗後死亡 法醫未公布解剖報告
這群人拿不到前兩輪紓困金 但今年報稅3200元可一次拿

這群人拿不到前兩輪紓困金 但今年報稅3200元可一次拿
紐時：美國若循西雅圖模式抗疫 30萬人可避開死劫

紐時：美國若循西雅圖模式抗疫 30萬人可避開死劫
拜登：5月前成年人都有疫苗打 7．4可慶祝「脫離病毒」

拜登：5月前成年人都有疫苗打 7．4可慶祝「脫離病毒」