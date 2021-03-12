「反仇恨亞裔遊行」14日登場 逾30族裔團體響應

針對亞裔 的歧視和仇恨犯罪在紐約市 愈演愈烈，布碌崙(布魯克林)紐約市團結聯盟(New York City Alliance for Unity)發起「反對仇恨亞裔團結遊行 」，訂於14日(周日)在日落公園舉行，向政府提出多項保護亞裔的訴求；該活動已獲得36個組織響應，包括來自不同族裔和信仰的團體，主辦方呼籲關注議題的民眾踴躍出席，用行動來捍衛亞裔權益。

主辦方表示，遊行將向聯邦、州和市政府提出多項訴求：因疫情而仇恨亞裔並針對仇恨亞裔犯罪者應加重刑罰、擴大市警仇恨亞裔犯罪工作組(Asian Hate Crime Task Force)的資源和培訓、發起反對仇恨亞裔犯罪和偏見的宣傳活動、在各個公眾地點傳播促進社區和諧及包容的信息、州檢察長和地方檢察長辦公室應向亞裔提供更多預防犯罪資源、教育局向學生教師推出反對亞裔歧視的課程等。

主辦方也訴求，聯邦教育部應重新審查當前的歷史教科書和其他教材，確保內容兼具多樣和包容性，強調亞裔美國人的貢獻，遏止不良分子一直叫亞裔滾回自己的國家。

發起人李江華說，近來針對仇恨亞裔情緒高漲，許多無辜的亞裔居民不斷遭受傷害，希望政府不要每次只是口頭上說支持亞裔的話，而是提供實際幫助；該遊行目前已獲得36個團體的響應，共同譴責針對亞裔歧視犯罪的行為，其中還有多個非亞裔組織當天會出席撐腰。

遊行訂於14日(周日)下午2時30分開始，參與者將聚集在日落公園4大道交43街處，接著向東走至8大道48街處；屆時會有民選官員現身說話，主辦方希望民眾踴躍出席，向他們申訴自己的心聲，要求其發揮力量作出改變。