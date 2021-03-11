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福建同鄉會再為見義勇為者鄭勇、劉用發募款

記者顏嘉瑩／紐約報導
福建同鄉會多次號召鄉親捐款協助鄭勇及劉用發家屬度過難關。(記者顏嘉瑩/攝影)
福建同鄉會多次號召鄉親捐款協助鄭勇及劉用發家屬度過難關。(記者顏嘉瑩/攝影)

布碌崙(布魯克林)8大道日前搶案中，見義勇為卻遭歹徒攻擊身亡的華男鄭勇與另一名受傷者劉用發的故事在紐約華人社區發酵後，不少善心人士捐款幫助家屬度過難關，11日美國福建同鄉會元老楊人超表示，看到媒體報導後決定捐款協助兩家庭，共捐出1萬3000元；鄭勇及劉用發家屬除了感謝社區支持外，也希望能盡快將兇手繩之以法。

楊人超說，鄭勇挺身而出卻犧牲自己寶貴性命，劉用發則身受重傷，在接獲消息之後決定捐款1萬元給鄭勇家屬，再捐3000元給劉用發療傷，藉此拋磚引玉；他也希望亞裔能夠化憤怒為團結，對抗類似案件再發生。

鄭勇遺孀趙津表示，目前警方偵辦進度尚不清楚，在痛失丈夫之後自己也思緒紊亂，只希望能早日逮捕兇手，以慰藉丈夫在天之靈。

在搶案中受傷的劉用發共被捅了四刀，其中兩刀在右臂、另兩刀刺穿腰部和後背，導致脾臟破裂；劉用發的姊姊陳碧金表示，目前劉用發持續在家中修養，傷口仍相當疼痛，她轉述劉用發回憶事發當下，想到自己還有一個三歲的孩子，感到有點後悔，不過雖然受傷，未來若發生同樣的事情，他仍會見義勇為。

當天會上除楊人超共捐出1萬3000元，福建同鄉會也再分別捐3000元給鄭勇及劉用發家屬，紐約華人僑團聯合會常務副主席牛紅則捐款2750元。

福建同鄉會元老楊人超11日共捐出1萬3000元給鄭勇、劉用發家屬。圖左三起為趙津...
福建同鄉會元老楊人超11日共捐出1萬3000元給鄭勇、劉用發家屬。圖左三起為趙津、楊人超、福建同鄉會鄭思祺、陳碧金。(記者顏嘉瑩/攝影)

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