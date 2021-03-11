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曼哈頓教會學校發布用語指南 禁學生用「爸爸媽媽」

記者顏潔恩／紐約報導
「恩典教會學校」日前發布了一份長達12頁的「語言包容性」指南，教育學生在稱呼或詢問他人時使用更具「敏感」的詞彙。(Getty Images)
「恩典教會學校」日前發布了一份長達12頁的「語言包容性」指南，教育學生在稱呼或詢問他人時使用更具「敏感」的詞彙。(Getty Images)

紐約市曼哈頓學費昂貴的「恩典教會學校」(Grace Church School)日前發布了一份長達12頁的「語言包容性」(Inclusive language)指南，鼓勵學生在稱呼或詢問性別、家庭關係、性取向、族裔和宗教等主題時，使用更具包容性的詞彙；例如不再稱呼父母為「爸爸媽媽」或「家長」，而是「大人」(grown-ups)，才不會對不同形式的家庭做出固有的假設。

位於諾霍(Noho)的「恩典教會學校」提供幼稚園至12年級的課程，近日發表了12頁長的語言包容性指南，向學生和工作人員解釋校園包容性的使命，涵蓋的主題範圍包括性別、家庭、性取向、族裔、民族、宗教、殘疾和社會經濟學方面的詞彙。

最主要的例子是學生不該再稱呼父母為「爸爸媽媽」，而是「大人」、「人們」(folks)或「監護人」(guardians)等，另外不再叫「保母」而是「護理人」(caregiver)；該校透露，家庭是由不同的方式所組成，希望使用更具「敏感」的字眼，不會冒犯到別人，或是對一個家庭的情況作出特定的假設。

另一方面，在詢問一個人的族裔和家庭背景時，不該說「你是什麼人?」、「從哪來?」，而是詢問「你的文化或族裔背景是什麼?」、「你的祖先或家人是從哪裡來的?」；不僅如此，學生間不應再問候對方「假期時去了哪裡」、或是祝福朋友「聖誕快樂！節日快樂！」，以免觸犯到其他族裔的信仰。

不少家長認為，該學校的管理和教育理念出現「極端左傾思想」，扭曲對社會公正的理解，然而校方回應稱，該指南的目標是為了促進所有學生的歸屬感，讓學校成為一個更具包容性的地方；校長助理、牧師彭諾耶(Robert Pennoyer)表示，「『恩典』是一個主教學校，作為擁有主教身分的人，我們重視人類共有的尊嚴和價值。」

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