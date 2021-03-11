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葛謨「美國危機」書被冷凍 養老院家屬要他捐版稅

記者洪群超／紐約報導
葛謨回顧帶領紐約抗疫歷程的書「美國危機」日前被出版商雪藏；圖為養老院醜聞爆出後，反對者將此書封面改名「葛謨危機」用以抗議。（Getty Images）
葛謨回顧帶領紐約抗疫歷程的書「美國危機」日前被出版商雪藏；圖為養老院醜聞爆出後，反對者將此書封面改名「葛謨危機」用以抗議。（Getty Images）

州長葛謨(Andrew Cuomo)近來掩蓋養老院新冠死亡率及性騷擾醜聞纏身，他去年藉名望大漲之機，出版回顧帶領紐約抗疫歷程的書「美國危機」(American Crisis)，日前被出版商停止推廣，並宣布不再加印或推出平裝本；有養老院新冠死者家屬呼籲，葛謨應把此書版稅全數捐出，用以補償死者家屬或悼念死者。

葛謨去年在新冠疫情期間聲名大噪，藉此熱度他與隸屬蘭登書屋出版社(Random House)的皇冠出版集團(Crown Publishing Group)簽下書約，出版「美國危機：從新冠肺炎疫情中獲得的領導力教訓」(American Crisis: Leadership Lessons from the Covid-19 Pandemic)，以州長角度，講述紐約抗擊新冠肺炎的過程，也在書中分享這段時期內的個人感悟，決策心路歷程和對領導力的看法。

該書在去年10月出版後就衝上暢銷書排行榜，也有不少政治評論認為他藉此書進一步提高在全國影響力，為未來競選總統鋪路。誰料，隨著其隱瞞紐約州養老院新冠死亡數據的醜聞爆出，以及接連多位女性站出控他性騷擾，揭露他為人專橫和霸凌，葛謨遭遇從政數十年的最大危機，而此書銷售也連帶遭重創。

「紐約時報」報導，養老院醜聞爆出後，該書銷量就直線下降；隨著醜聞日益顯露及性騷擾醜聞繼續發酵，出版商日前表示，已停止所有「美國危機」相關的推廣活動，並不再計畫加印此書，也不打算出版平裝本。

葛謨辦公室對此未予置評，對於外界傳言他從出版該書獲利上百萬元，葛謨一直否認也拒絕透露所獲版稅，只表示在2021年春將公開的2020年稅表中就可看到；但已有紐約養老院新冠死者的家屬呼籲他將版稅捐出。

89歲的父親因新冠死於養老院的Daniel Arbeeny在福斯新聞的採訪中，就表示葛謨「從一本基於謊言的書賺了七位數的錢」，他應該將這些錢捐出，用以補償死者家屬或為死者建立紀念基金會。

葛謨的性騷擾醜聞也繼續發酵，目前已有六名女性站出指控，其中五人曾是他的下屬，最近一位匿名爆料的女性更指出，在州長辦公室與葛謨獨處期間，葛謨將手伸入她襯衣內亂摸，被她喝止。葛謨辦公室對此否認。

最早揭發葛謨性騷擾的前助手博一嵐(Lindsey Boylan)，10日則通過推特表示，發現葛謨前發言人、目前大都會運輸署(MTA)的媒體主管Abbey Collins不斷給她的前同事們打電話，詢問和她有關的事，質疑是否受葛謨方指使。

Collins回應指該指控「不準確」，但不予置評；葛謨辦公室則回應表示，自從博一嵐在去年12月指控葛謨性騷擾後，其辦公室就主動聯絡一些前雇員了解情況。

葛謨回顧帶領紐約抗疫歷程的書「美國危機」日前被出版商雪藏。（美聯社）
葛謨回顧帶領紐約抗疫歷程的書「美國危機」日前被出版商雪藏。（美聯社）

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