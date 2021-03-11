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紐約中華公所免費報稅 本周六開始連五場

記者顏嘉瑩／紐約報導
中華公所將自本周六起，連續五周舉辦免費報稅服務。(本報檔案照)
中華公所將自本周六起，連續五周舉辦免費報稅服務。(本報檔案照)

報稅季將於4月15日截止，為了減輕民眾報稅負擔，紐約中華公所將從13日(周六)起至4月10日(周六)，連續五個周六舉辦免費報稅活動，只要在2020年單身或家庭年收入低於5萬7000元的民眾，就可攜帶證件及資料到公所免費報稅。

中華公所表示，報稅人或夫妻聯名報稅，均必須同時在場簽署所需表格，並攜帶以下所需文件和資料：附有照片的身分證、社會安全卡、去年雇主提供的工資和現金收入證明(W-2、1099MISC)、銀行利益和股息明細表(1099INT、1099DIV)、殘障收入(W-2和1099R)、退休金和養老金、社會安全福利金(SSA)、社會安全生活補助金(SSI)、失業救濟金(1099G)、2019年聯邦和紐約州的報稅表副本等；如果有其他收入也需要攜帶相關資訊，包括彩票獎金、陪審員收入(W-2G)等。

為了稅表填寫正確，報稅人必須誠實提供資料，並對稅表上填寫的所有信息負法律責任；報稅人與配偶在稅表上簽字後，中華公所將提供一份稅表副本。

中華公所提醒，只要符合以下三種的其一條件，包括：全年工資收入低於4000元；領取社會安全生活補助金(SSI)；領取社會安全福利金、全年工資、退休金和50%的社會安全福利金總金額，單身低於2萬5000元或家庭收入低於3萬2000元者，不需報稅。

五場免費報稅活動分別在13日、20日、27日，及4月3日、4月10日的周六上午9時30分至下午4時30分，地址在曼哈頓華埠勿街62號，電子報稅服務不需預約，先到先報、名額有限。

另中華公所提醒，免費報稅不提供填報俗稱「生果金」(NYC-210)的服務，留學生稅、較複雜稅和外州稅也不在服務範圍之內；同時報稅義工均經過專業訓練，但並非公所職員， 若報稅完成但報稅人遺漏資料，或報稅後需要修改，公所不負責補報。

新冠肺炎疫情仍在繼續，中華公所也表示，欲到公所報稅人士若出現發燒或咳嗽等症狀，應留在家中。

報稅 社會安全福利 稅表

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