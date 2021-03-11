亞太裔投票聯盟第一選區市議員論壇 4參選人發表政見

李金枝參加亞太裔投票聯盟舉辦的市議會第一選區參選人論壇。（視頻截圖）

亞太裔投票聯盟與多個社區組織，10日晚舉行曼哈頓華埠 所屬的市議會第一選區參選人論壇，劉林劍虹(Jenny Low)、馬泰(Christopher Marte)、李金枝(Gigi Li)和莫美倫(Maud Maron)參加，就反對仇恨亞裔 犯罪、移民健保、如何幫助亞裔小商業振興經濟、是否應削減警察經費等問題進行討論。

四名參選人都認為市府應將部分市警預算 投到青少年項目和社區機構撥款中，但莫美倫強調不能將市警預算一刀切，她認為很多呼籲削減市警預算的人都居住在較安全的地方，市警群體中有好警員也有壞警員，在犯罪率較高地方民眾仍需要好警員。

對於仇恨亞裔犯罪問題，莫美倫表示，當前亞裔仇恨犯罪工作組的很多警員白天仍有高強度工作，應該增加資源和資金投入，且仇恨亞裔犯罪一直都存在，只是最近一年多才獲得更廣泛關注；李金枝則指出，市警和地區檢察官應該給出更詳細的仇恨犯罪定罪標準。

對於逐漸貴族化的華埠和下東城問題，參選人是否支持保存伊利沙白街花園(Elizabeth Street Garden)，莫美倫、劉林劍虹和馬泰認為應該保存，並在選區內其他地方選擇適合修建可負擔住房的地點；現任市議員陳倩雯幕僚長的李金枝則指出，該花園大部分時間是上鎖不對民眾開放，同意把花園改建為可負擔房屋，但不認同此前市議員與當地居民白熱化的爭執方式。

對於如何保證茂比利街70號(70 Mulberry)樓宇的五個租戶早日順利回到樓宇、並能以此前租金金額續租問題，劉林劍虹強調要在樓宇重建後，在樓內安裝電梯，並確保樓宇保留原面積不被縮減；馬泰強調無論新任市長是誰，若無法真正實現現任市長承諾的8000萬元投入，他一定會抗爭到底保證社區獲得這筆撥款。