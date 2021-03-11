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亞太裔投票聯盟第一選區市議員論壇 4參選人發表政見

記者金春香／紐約報導
李金枝參加亞太裔投票聯盟舉辦的市議會第一選區參選人論壇。（視頻截圖）
李金枝參加亞太裔投票聯盟舉辦的市議會第一選區參選人論壇。（視頻截圖）

亞太裔投票聯盟與多個社區組織，10日晚舉行曼哈頓華埠所屬的市議會第一選區參選人論壇，劉林劍虹(Jenny Low)、馬泰(Christopher Marte)、李金枝(Gigi Li)和莫美倫(Maud Maron)參加，就反對仇恨亞裔犯罪、移民健保、如何幫助亞裔小商業振興經濟、是否應削減警察經費等問題進行討論。

四名參選人都認為市府應將部分市警預算投到青少年項目和社區機構撥款中，但莫美倫強調不能將市警預算一刀切，她認為很多呼籲削減市警預算的人都居住在較安全的地方，市警群體中有好警員也有壞警員，在犯罪率較高地方民眾仍需要好警員。

對於仇恨亞裔犯罪問題，莫美倫表示，當前亞裔仇恨犯罪工作組的很多警員白天仍有高強度工作，應該增加資源和資金投入，且仇恨亞裔犯罪一直都存在，只是最近一年多才獲得更廣泛關注；李金枝則指出，市警和地區檢察官應該給出更詳細的仇恨犯罪定罪標準。

對於逐漸貴族化的華埠和下東城問題，參選人是否支持保存伊利沙白街花園(Elizabeth Street Garden)，莫美倫、劉林劍虹和馬泰認為應該保存，並在選區內其他地方選擇適合修建可負擔住房的地點；現任市議員陳倩雯幕僚長的李金枝則指出，該花園大部分時間是上鎖不對民眾開放，同意把花園改建為可負擔房屋，但不認同此前市議員與當地居民白熱化的爭執方式。

對於如何保證茂比利街70號(70 Mulberry)樓宇的五個租戶早日順利回到樓宇、並能以此前租金金額續租問題，劉林劍虹強調要在樓宇重建後，在樓內安裝電梯，並確保樓宇保留原面積不被縮減；馬泰強調無論新任市長是誰，若無法真正實現現任市長承諾的8000萬元投入，他一定會抗爭到底保證社區獲得這筆撥款。

亞太裔投票聯盟舉辦市議會第一選區參選人論壇。（主辦方提供）
亞太裔投票聯盟舉辦市議會第一選區參選人論壇。（主辦方提供）
劉林劍虹參加亞太裔投票聯盟舉辦的市議會第一選區參選人論壇。（視頻截圖）
劉林劍虹參加亞太裔投票聯盟舉辦的市議會第一選區參選人論壇。（視頻截圖）
馬泰參加亞太裔投票聯盟舉辦的市議會第一選區參選人論壇。（視頻截圖）
馬泰參加亞太裔投票聯盟舉辦的市議會第一選區參選人論壇。（視頻截圖）
莫美倫參加亞太裔投票聯盟舉辦的市議會第一選區參選人論壇。（視頻截圖）
莫美倫參加亞太裔投票聯盟舉辦的市議會第一選區參選人論壇。（視頻截圖）

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