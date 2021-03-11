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世報線上健康講座 破解大腸直腸癌迷思

紐約訊
線上講座由紐約長老會皇后醫院趙業耕醫師主講。(NYPQ提供)
線上講座由紐約長老會皇后醫院趙業耕醫師主講。(NYPQ提供)

3月是「大腸直腸癌認知月」，大腸直腸癌是美國常見癌症中排行第三位。一生當中，每20位美國人就有一人會罹患大腸癌。與亞洲人相比，在美國的亞裔患上大腸直腸癌的風險更高。超過半數的個案是可以通過定期篩檢來預防的，但美國亞裔比較少作大腸直腸癌篩檢。

紐約長老會皇后醫院(NYPQ)與世界日報聯合舉辦的2021線上健康講座系列活動，日前推出第二支影片「大腸直腸癌的相關認知」，帶領社區民眾了解正確的醫學知識與最新資訊。本影片由紐約長老會皇后醫院大腸直腸外科主治醫師、同時也是威爾康乃爾醫學院臨床外科副教授的趙業耕醫師(Steven Chao, MD FACS)主講。

趙醫師在這支影片中，給大家提供簡單的科普知識，並解答關於大腸直腸癌的八點提問。完整講座已可於網上觀看，以下為影片摘要：

1. 大腸直腸癌到底有多普遍？

2. 什麼是大腸直腸癌？

3. 是什麼導致患上這個疾病的？

4. 致癌的風險因素有哪些？

5. 大腸直腸癌能夠預防嗎？

6. 能夠早期發現大腸直腸癌的檢查

7. 關於大腸直腸癌篩檢的迷思

8. 您能做些什麼？

欲觀看趙醫師的完整健康講座影片，請至連結：bit.ly/2021nypq2，或掃描本頁面二維碼，觀賞完畢可參加今年第二波的有獎問卷活動，填妥問卷及個人資訊送出後，即有機會抽取25元禮卡，名額有限，有興趣的讀者請把握機會。

紐約長老會皇后醫院(NYPQ)與世界日報去年攜手舉辦線上健康講座系列活動，以六支涵蓋不同健康主題的影片，深獲華人社區的熱烈迴響。今年雙方再次合作，不定期推出新的一系列線上講座，主題仍然會圍繞社區民眾最為關注的新冠疫情資訊及各種健康議題，並會針對不同的醫學科目作深入探討。為避免漏接相關活動資訊，務請讀者持續關注世界新聞網活動頻道，網址: event.worldjournal.com。

掃描二維碼可看趙業耕醫師的完整健康講座影片。
掃描二維碼可看趙業耕醫師的完整健康講座影片。

紐約長老會皇后醫院 美國 篩檢

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