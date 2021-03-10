法拉盛公車專用道商業影響調查 商改區籲商家參與

法拉盛商改區啟動「法拉盛公車專用道項目商業影響調查」，收集問卷了解公車道計畫對當地商家的影響，左一為余鈿崧，左四為莊振輝，左五為顧雅明。(記者朱蕾/攝影)

飽受爭議的法拉盛 市中心公車專用道計畫今年初開始實施，試行一年；法拉盛商業改進區(Flushing BID)9日宣布啟動「法拉盛公車專用道項目商業影響調查」，通過收集問卷了解公車道計畫對當地商家的影響，並呼籲市府調整該計畫的實施時間，在周末和工作日非高峰時段允許私家車通行。

法拉盛商改區 共同主席莊振輝表示，此公車專用道計畫的實施阻擋了駕車來法拉盛的民眾，「哪裡可行和轉彎的指示太複雜，開始開罰單後，被罰的車主很可能會對法拉盛產生不好的印象，而不願再來」。

莊振輝說，一個地區的生意好壞，方便性非常重要，他的店鋪自去年新冠疫情 爆發至今，生意平均下降四成；法拉盛商家周末生意占一周生意量的40%以上，周末也通常是其他地區及外州民眾開車此消費之時，「我們現在需要的是吸引消費者的政策，而不是公車道計畫」。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，法拉盛公車專用道計畫實施以來，商改區聽到不少商家抱怨生意受損，目前對全天候禁行私家車，「若計畫不能取消，我們呼籲至少將禁行時間改為周一至周五早6時至9時及下午4時至7時，其他時間允許通行，這樣既能保障在早晚高峰期公車暢通，也不影響大多在上午10時以後開門的法拉盛店家的生意，對各方都有利，周末兩天的生意對法拉盛店家非常重要。」

余鈿崧表示，推出此次調查，旨在通過公開、透明的方式，收集商家的意見，並根據調查結果決定下一步採取的行動，此調查主要面向法拉盛商區的商家，商改區會發放紙質問卷，同時鼓勵商家到商改區官網填寫和提交問卷。

市議員顧雅明表示，此公車道計畫是以犧牲當地商家的利益來換取公車幾分鐘的提速，因疫情遭受重創的法拉盛商家，在重啟之時又受到公車道的影響，「目前該計畫為試行，我呼籲商家參與，讓市府了解該計畫對商家和社區的真實影響」。

1月19日起實施的法拉盛市中心公車專用道計畫，規定除一個街區內接送或進出車庫外，北方大道與三福大道間的緬街與凱辛納大道(Kissena Blvd.)，禁止私家車通行；一周七天、每天24小時不間斷執行；上月8日起禁行路段的攝像機投入使用，60天警告期(Warning Period)結束後，將對違規車開罰。

法拉盛商家可至商改區網站flushingbid.com提交問卷。