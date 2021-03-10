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鍾孟宏紀錄片「醫生」 入選MoMA20周年回顧影展

記者顏嘉瑩／紐約報導
鍾孟宏的首部紀錄長片「醫生」，入選MoMA慶祝20周年選映的10部影片之一。(紐文中心提供)
鍾孟宏的首部紀錄長片「醫生」，入選MoMA慶祝20周年選映的10部影片之一。(紐文中心提供)

紐約現代藝術博物館(MoMA)，於本月在虛擬電影院推出「紀錄片雙周影展20周年」(20 Years of Doc Fortnight)回顧系列，選播過去20年曾入選影展的十部經典作品，台灣導演鍾孟宏的紀錄長片「醫生」獲選，將於11日(周四)至17日(周三)播出。

鍾孟宏在2008年以首部紀錄長片「醫生」入選MoMA紀錄片雙周影展；該片記錄一位來自竹東的旅美台裔放射腫瘤科溫醫師，在治療秘魯籍癌症病童的過程中，回溯走過喪子之痛的切身經歷。

全片以黑白影像呈現，選用巴哈古典樂、拉丁音樂，以及美國前衛音樂大師約翰凱吉(John Cage)的現代音樂作為配樂，讓影片有如一首哀悼青春早逝的生命輓歌，也為台灣的紀錄片類型再創新局。

「醫生」於2005年獲中華民國行政院新聞局國產電影長片輔導金補助，隔年在台灣院線上映，是當年度最賣座的紀錄片，曾獲得2006年台灣國際紀錄片雙年展亞洲獎優等獎、觀眾票選最佳影片獎，及台北電影節台北電影獎最佳紀錄片，並入選2007年瑞士真實影展(Visions du Réel)等。

駐紐約台北文化中心表示，紐約現代藝術博物館的紀錄片雙周影展是該館年度國際影展盛事，從2001年首辦至今，每年網羅來自世界各地的紀錄片，內容探討人性、環境、身分認同、社會及科技轉變等議題，也見證數位科技如何改變紀錄片攝製。

本次為慶祝20周年選映的10部影片，闡述人們調適21世紀生活的多元跨域故事，鍾孟宏的紀錄片名列十片之一，將與美國觀眾分享鍾導在冷冽敘事風格中傳遞的親情溫暖。

「醫生」將於3月11日(周四)中午12時開始，至3月17日中午12時期間播出，詳細觀影資訊請上MoMA官網https://www.moma.org/calendar/film/5291查詢。

鍾孟宏的首部紀錄長片「醫生」，入選MoMA慶祝20周年選映的10部影片之一。(紐...
鍾孟宏的首部紀錄長片「醫生」，入選MoMA慶祝20周年選映的10部影片之一。(紐文中心提供)

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