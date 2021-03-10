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紐約華人家長會創辦人朱寶玲 背書黃敏儀參選法拉盛市議員

記者朱蕾／紐約報導
朱寶玲(右)背書黃敏儀(中)競選法拉盛市議員，左為紐約華人家長會會長黃德望。(記者朱蕾／攝影)
朱寶玲(右)背書黃敏儀(中)競選法拉盛市議員，左為紐約華人家長會會長黃德望。(記者朱蕾／攝影)

服務華人社區幾十年的紐約華人家長會創辦人朱寶玲，9日宣布背書黃敏儀(Sandra Ung)參選法拉盛第20選區市議員；朱寶玲表示，黃敏儀兼具經驗、法律專業與服務熱忱，是法拉盛市議員最佳人選，呼籲選民團結、投票支持她。

朱寶玲於1986年當選法拉盛的學區委員，1996年當選學區委員會主席，幫助眾多華裔移民家庭了解和適應美國的教育和學校體系，並為學校、家長與學區之間架起橋梁；她曾於1991年參選市議員，雖最後鎩羽而歸，仍堪稱紐約市華人參政的先驅者。

朱寶玲說，「黃敏儀成長於法拉盛，在國會眾議員孟昭文辦公室服務多年，非常了解社區，也有豐富的公共服務經驗，加上其法律專業背景，她是代表20選區的最佳人選。」

朱寶玲表示，過去近12年，市議員顧雅明對選區貢獻良多，希望黃敏儀能接棒，繼續為社區服務和爭取利益，「我也希望黃敏儀能創造歷史，成為第一位代表20選區的華裔女性市議員」。

黃敏儀感謝朱寶玲的背書，「朱寶玲是紐約市華裔女性參政的先鋒」；黃敏儀說，「她不僅在教育界貢獻卓著，更是最早參選公職的華人之一，帶動了華人社區參政的熱情；我很榮幸得到她的背書，希望在她與社區的支持下，我能順利進入市議會為社區發聲。」

黃敏儀還表示，作為移民，她從小學到高中都在法拉盛的公校就讀，深切了解移民學生在每個階段可能遭遇的困難以及教育的重要性；她堅定支持紐約市特殊高中和特殊高中入學考試(SHSAT)；若當選市議員，她會致力把資優班項目推廣到每個學區，擴大學前教育的規模。

她也說，「顧雅明市議員在任內為法拉盛地區的學校帶回大量經費，改善各校的設備與教學品質，我希望能在他打下的基礎上，為本地學生和家庭提供更好的教育」。

紐約市 法拉盛 教育

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