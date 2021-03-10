市議長張晟 宣布參選紐約市主計長

紐約市議長張晟宣布參選市主計長。（張晟團隊提供）

紐約市 議長張晟(Corey Johnson)9日宣布參選市主計長，表示將利用他擔任市議長期間的預算談判及監管經驗，在主計長崗位上確保紐約市疫後恢復的每一分錢都花在正確的地方。

張晟此前曾參選市長，但去年11月退選，當時他表示自己被心理健康問題困擾許久；不過他表示，過去幾個月來得到家人和同事們的關心和鼓勵，讓他重整旗鼓；他說，若當選主計長，將繼續促進紐約市公平發展。

他並不認為主計長一職屬於「安慰獎」，「這是一個嚴肅、重要的崗位，我認為主計長應該有能力促進紐約市疫後恢復；我認為，以我在市議會的領導經驗，競選並擔任主計長讓我感到非常興奮。」

目前市主計長的有力競爭者包括市議員蘭德(Brad Lander)、前CNBC記者卡羅素-卡布雷拉( Michelle Caruso-Cabrera)以及企業家伊斯科(Zach Iscol)，另有幾名州議員也參選；由於民主黨在紐約市勢力強大，在6月22日初選中勝出者基本將篤定當選。

張晟表示，他的競選將聚焦他在市議會的成就，包括打擊惡房東、增加可負擔住房、幫助市府節省更多緊急資金等；除了對市府支出進行審計，主計長的另一項主要職責是管理市政員工的養老金，張晟表示，他將設法讓華爾街 的金融企業降低養老金的管理費。

目前國會眾議員 托瑞斯(Ritchie Torres)、市議員吉布森(Vanessa Gibson)、羅森塔爾(Helen Rosenthal)、崔馬克(Mark Treyger)、康斯坦丁尼迪斯(Costa Constantinides)等均表態背書張晟參選主計長。