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性騷醜聞連環爆 多名女性社區領袖仍支持葛謨

記者朱蕾／紐約報導
瓦茲凱茲(前排中)等多名社區領袖支持葛謨，並呼籲對事件下結論前，需要全面、公正的調查。(記者朱蕾／攝影)
瓦茲凱茲(前排中)等多名社區領袖支持葛謨，並呼籲對事件下結論前，需要全面、公正的調查。(記者朱蕾／攝影)

在多名女性出面稱曾遭紐約州葛謨(Andrew Cuomo)性騷擾後，要求葛謨下台的呼聲越來越高；但紐約州第40選區民主黨地區領袖(Democratic District Leader)瓦茲凱茲(Martha Flores-Vazquez)等多名女性社區領袖，9日在皇后區法拉盛集會，支持葛謨不要辭職，並表示在全面調查結果未出爐前，不應採取任何反對葛謨的行動，特別是同黨人士。

瓦茲凱茲表示，「我們反對彈劾州長葛謨，要求對此事件進行負責、誠信、公正的調查，在性騷擾未被證實前，葛謨都是清白的。」

「我們並不是想讓遭遇性騷擾的女性保持沉默。」瓦茲凱茲說，「我們支持受害女性站出來發聲，也支持葛謨的母親；年邁的她現在也是受害者，她的兒子在事件尚未被調查前，就遭遇各種指責，甚至可能面臨彈劾。」

第39選區民主黨州委員恩里奎茲(Carmen Enriquez)表示，「目前出面指控葛謨性騷擾的女性只是口頭說，並沒有拿出證據；我相信葛謨說的，他沒有不當觸摸她們，同時對民主黨的一些人士感到失望，黨內應該團結。」

另一名女性社區代表菲迪克(Sheryl Fetik)表示，「葛謨能夠多次成功連任是有原因的，他持續得到選民的支持，在任期內他對紐約州、市的貢獻，令人驕傲，他是否為紐約州長，應由選民決定。」菲迪克還說，「見面擁抱、貼面以及親吻是我們文化中的一部分，給此事下結論前，需要全面調查。」

瓦茲凱茲等還表示，正在收集支持葛謨的民眾聯署簽名。

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