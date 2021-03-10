楊安澤 提議國殤日免費搭地鐵1周 MTA：寫張支票或可實行

楊安澤9日提議MTA在5月底的國殤日長周末，提供民眾一周免費搭乘地鐵。(楊安澤競選辦公室提供)

紐約市 長參選人楊安澤(Andrew Yang)9日召開記者會，提議大都會運輸署(MTA )在5月底的國殤日(Memorial Day)長周末，實施為期一周的「免費假期」(fare holiday)，期間提供民眾免費搭乘地鐵 ，藉此向大眾宣告「紐約市已重新開放」，邁入疫後復甦的第一步；大都會運輸署(MTA)對此回應稱，「如果楊安澤可以寫一張支票，我們很樂意考慮」。

楊安澤表示，新冠疫情讓地鐵減少70%的乘客數，對整個城市、公共交通運輸系統以及小商家都有負面影響；再過兩個半月即是國殤日長周末，要讓大眾知道紐約市已經重新回來、商業開放，並提醒民眾地鐵是最好的出行選擇，就應該提供「免費假期」，鼓勵大眾搭乘地鐵出遊。

在去年疫情高峰期間，MTA曾提供免費搭乘巴士優惠，而在該期間明顯看到巴士乘客數量增加；楊安澤認為，若地鐵免費搭乘，也能帶來更多周邊效應、帶動紐約市整體經濟活動，並提供更多工作機會。

楊安澤的提議，從5月28日(周五)開始，期間包括31日的國殤日當天，直至6月4日(周五)的一周內實施地鐵免費；他表示，疫苗持續施打，且屆時氣溫適宜，民眾可以安全出遊、回顧紐約市的美好，同時商家也可以趁此機會重開商業，因疫情流失的600萬人觀光客，也會利用一周的免費地鐵探索城市，刺激紐約市經濟。

對於地鐵免費搭乘期間的費用，楊安澤預估約需花費3500萬元，占聯邦將撥款給MTA的100億元經費的「冰山一角」；楊安澤表示，該筆資金部分MTA應用來增加乘客數，他所提議的免費搭乘地鐵一周，可觸及到廣大群眾，也能提醒民眾MTA所提供的優質運輸服務，潛在利益將遠大於3500萬元的實質花費。

大都會運輸署(MTA)發言人伯曼(Andrei Berman)對此回應，MTA致力於領導紐約市的復甦，就如同在疫情間持續領導紐約前進一樣，「如果楊安澤可以寫一張支票，或是獲得慈善或私人方式資助這項大約3000萬元的計畫，我們將很樂意考慮實行」；根據MTA，上周的票價總收入約為2800萬元。