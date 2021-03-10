一度抑鬱 華女做美食紓壓 籌備開美食店

戴慧美從做美食中得到快樂。(戴慧美提供)

紐約華人戴慧美和家人經營一家位於布朗士的雜貨店，但自去年新冠疫情 爆發以來，戴慧美遭遇店鋪關閉、入室搶劫、家人被打傷、汽車被盜等一連串的打擊，導致她一度抑鬱；失業在家的她，從做美食 中找到樂趣，也靠做美食緩解壓力。正在籌備開一家美食店的戴慧美說，「如果能把愛好做成事業，是多麼幸福的事。」

戴慧美表示，去年2月，她的父親在雜貨店上班時被劫匪打傷，之後有段時間她必須陪父親看病；去年3月16日店鋪又遭入室盜竊，很多東西被偷，店鋪被迫暫時關閉；「疫情居家避疫期間，我無事可做，加上之前的遭遇，我心情越來越不好，感覺抑鬱」。

「上有老、下有小，我不能倒下」，戴慧美開始努力自我調整，和朋友一起做義工，有時也在家裡做些美食，「我的家人都會做美食，老公曾是溫州菜阿外樓廚師，我最擅長包餛飩、也喜歡做蛋糕」，戴慧美說，「把美食分享給大家能讓我快樂，我把自己包的餛飩照片發到社交媒體上，有朋友問我賣不賣，一名做義工時認識的華人朋友吃過我包的餛飩後，評價很高，建議我可以販賣。」

戴慧美開始做餛飩後，以近乎成本價賣給親戚朋友，第一周每天都有人訂購，因為太累第二周暫停製作，「調餡料、做皮、包上百個餛飩，需要很長時間；而且我特別注意衛生，一定要讓親友放心吃」，她說，「我做餛飩幾乎不賺錢，每天也只做20份，主要就是為了開心，能和親友增加聯繫、有人聊天，我的心情也越來越好。」

看到她的美食受到很多人喜愛，家人也是做美食各有專長，戴慧美和家人決定開店，「畢竟，只在家裡做條件受到限制，如果愛好能夠成為事業是幸福的」，戴慧美說，公司已經成立了，目前計畫做成食品批發店，出售家人最擅長做的食物，「我們正在皇后區和長島 交界附近的長島快速路(Long Island Expressway)周邊找店面，等疫情結束後開張，店名就叫『琴媽媽食品』(戴慧美母親姓琴)，商標也想好了，一位戴著圍裙的女廚師」。