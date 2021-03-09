加速接種 紐約州再設10大型疫苗站

賈維茨中心開放作為疫苗接種點後，達到單日接種超1萬3000劑的紀錄。（州長辦公室提供）

紐約州 長葛謨 (Andrew Cuomo)8日宣布，州府將在全州範圍內新增十個大規模接種點；同時，全州過去24小時施打超過12萬劑疫苗 ，其中賈維茨中心(Javits Center)就接種超過1萬3000劑，創下開放作為疫苗接種中心以來的最高紀錄。

州府表示，新增的十個大規模接種點中，其中長島有三個，分別位於石溪州大(SUNY Stony Brook，地址70 Tuckahoe Road Southampton, NY)、蘇福克郡社區學院(Suffolk Community College，地址70 Tuckahoe Road Southampton, NY)以及古西堡州大(SUNY Old Westbury，地址223 Store Hill Road Old Westbury, NY)；紐約市的接種點則位於布朗士區，地址另行公布；所有接種點的運營時間和預約信息另行公布。

同時，葛謨表示，全州過去24小時共施打12萬3124劑疫苗，其中賈維茨中心就施打1萬3431劑，創下歷史最高紀錄；截至目前，紐約州第一針疫苗利用率為89%，全州已經施打超過564萬劑疫苗。

他說，州府將繼續和醫療機構及地方政府合作，盡可能加速疫苗接種；同時，州府也在進行疫苗宣傳工作，消除民眾的疑慮，並幫助有預約困難的民眾預約接種；「接種的人越多，我們就能繼續保持較低的感染率，加速經濟重啟，最終徹底擊敗疫情。」

此外，葛謨還宣布，各地教會設立的臨時接種點已經完成4萬劑疫苗的施打，包括超過2萬2500劑第一針疫苗及1萬8000針第二季疫苗；目前全州已設立48個教會臨時接種點；自1月15日以來，州府已經設立了120個社區臨時接種點，共施打疫苗超過5萬劑。