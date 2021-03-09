致敬父輩&拯救美式餐廳 華廚改推快閃中餐

茹聰帶動美式餐廳復活，用不一樣的美式中餐致敬父輩。(茹聰提供)

布碌崙(布魯克林)一家美式餐廳去年因疫情 而導致永久關閉，曾擔任其主廚的華裔 廚師茹聰(Leland Yu)日前宣布，將帶著快閃美式中餐重新讓餐廳回歸食客視野；而茹聰也是「為華埠 奔跑」(Run for Chinatown)的開創者，從去年至今多次單日慢跑超過12小時，為華社小商業籌款。

現年30歲的茹聰出生在曼哈頓華埠，他表示，自己之前所任職的布碌崙「Good Fork」餐廳於去年3月因防疫而被迫關閉，「但我對這家餐廳很有感情，而疫情也教會我尋找自己的是本源文化，所以我想為什麼不把兩者結合呢？或許可以幫助它起死回生。」

這家快閃店美式中餐店將持續兩個月，只提供外賣或外帶美食，而食物則是茹聰從小在華埠附近吃過的地道中餐和改良的美式中餐。

「這將是我父母和祖父母所做中餐的結合。」他說，因為到自己已是第四代移民，所以有些食物更像是美式中餐的風格，「但華人烹飪食物的精髓一定不會被摒棄。」茹聰表示，例如菜單上的一道雞湯，就是用銀耳、百合以及一些中草藥小火慢燉而成的。

他表示，許多華裔家庭的孩子總能在長大時看到這樣的畫面：父母或祖父母整晚都在火爐旁精心照料湯鍋，尤其是在冬日的夜晚，家裡各個角落都瀰漫著草藥和雞肉的香氣，而窗戶也蒙上了一層霧氣，甚是溫馨。

同樣作為「為華埠奔跑」的開創者，茹聰從去年開始多次單日慢跑超多12小時，為華埠的小商家籌款超過5萬元，以幫助他們從新冠疫情造成的經濟打擊中恢復。

茹聰表示，自己從小就在華埠周圍活動，對這裡的一切十分熟悉，但疫情開始後，「這裡一下就失去了往日的模樣」。

疫情間，他開始為私人晚宴烹飪美食，並堅持跑步和體能訓練，成為消防員和餐館老闆是茹聰一直以來的願望，他說，「我知道這還需要很多努力，但這就是我想要實現的。」

茹聰的曾祖父曾在第二次世界大戰中為美國戰鬥，並被授予「二戰華裔老兵國會金質獎章」；茹聰說，正是祖輩們開闢的道路，才能讓自己帶著這份榮耀感，繼續為紐約做出貢獻。