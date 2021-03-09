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華裔紐約市長參選人楊安澤 籲嚴懲針對亞裔仇恨攻擊

記者顏嘉瑩／紐約報導
楊安澤認為，面對近日激增的針對亞裔歧視和攻擊案件，應該要讓大眾知道社區對這類案件的零容忍態度。(截自視訊會議)
楊安澤認為，面對近日激增的針對亞裔歧視和攻擊案件，應該要讓大眾知道社區對這類案件的零容忍態度。(截自視訊會議)

亞美正義聯盟(LAANY)8日晚舉行線上論壇，邀請華裔紐約市長參選人楊安澤(Andrew Yang)與社區對談；面對近日激增的針對亞裔歧視和攻擊案件，楊安澤認為應該要讓大眾知道社區對這類案件的零容忍強烈態度以及憤怒，同時執法部門也應該加強執法，將案件視為仇恨犯罪、加以嚴懲。

楊安澤表示，近日與遭到攻擊的亞裔對話時，了解攻擊事件對這些受害者造成嚴重心理創傷，他們不僅不敢去工作、不敢晚回家，也不敢自己搭乘地鐵；雖然針對亞裔的攻擊案件近日激增，但卻未受到主流社會的重視，同時執法單位對攻擊者的控罪輕，讓楊安澤認為，「外界不認為這是針對亞裔社區的種族攻擊。」

他表示，除了在亞裔社區發出強烈譴責訊息、政府嚴正執法外，針對這些心理受到創傷的受害人也應該提出幫助；楊安澤說，即便社會有許多提供心理健康服務的機構，但卻鮮少針對亞裔的服務，若當選市長，他將提供各個社區足夠的資源、成立各種項目，讓每個人都能夠平等的尋求心理健康協助。

針對新冠肺炎疫情後的紐約市重建，楊安澤說，下一任市長的核心責任就是復甦紐約市經濟，紐約市如今面臨失業率高、觀光產業減少等各種問題，他認為應該將那些因為疫情流失的82%通勤者帶回來，「通勤者回來上班後，就能夠帶來更多周邊行業，我們需要上班族回到辦公室工作。」

另外針對社區發展，他也說，亞裔占全市人口的15%，但僅拿到不到3%的少數族裔和女性企業(MWBE)的市府合約，若他當選，將要求市府的10%合約必須與少數族裔和女性企業簽訂，同時將資源平均分配到各社區。

楊安澤表示，亞裔社區較不會主動尋求政府資源協助，市府應該要主動與社區溝通，告知民眾有什麼樣的資源和補助，才能從根本協助到社區。

亞美正義聯盟8日晚舉行線上論壇，邀請華裔紐約市長參選人楊安澤(Andrew Ya...
亞美正義聯盟8日晚舉行線上論壇，邀請華裔紐約市長參選人楊安澤(Andrew Yang)與社區對談。(截自視訊會議)

亞裔 紐約市 楊安澤

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