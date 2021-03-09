紐約客談／網紅送餐館大紅包 遠水救不了近火

網紅小馬日前送出5000元大紅包，給華埠多間餐館。(小馬提供)

知名Youtuber「小馬在紐約」的小馬(Arieh Smith)，日前在曼哈頓華埠 送出共5000元的大紅包，鼓勵在新冠肺炎疫情 期間苦苦掙扎求生的餐館業者；自疫情爆發以來，也有不少影視名人、網紅透過各種方式，希望能夠為華社吸引更多生意，我們樂見這樣的暖心新聞，但為何社區還是不快樂？

小馬說，疫情重創紐約餐館業，自己平常也會去這些餐館光顧，聊天過程中業者多提到生意差，有粉絲提議可成立「社區基金」，但身為YouTuber的他，必須要透過有趣的方式，來幫忙社區。

這段影片吸引上百萬人次觀看，也有不少主流媒體報導，不過多是在討論小馬的「5000元大紅包」，而非他此舉背後的意義。

收到紅包的餐館業者，除了當下「不敢收」的反應，每個都感到又驚又喜；收到紅包的中餐館之一、「大福星河南燴麵館」業者透露，還有其他外族裔客人在新春期間送紅包到店裡，透過行動來鼓勵他們，讓他相當開心：「從來沒有這樣過。」

為了幫助社區，像是好萊塢知名影星威爾史密斯(Will Smith)、脫口秀演員錢信伊、華裔饒舌歌手余雷蒙(Raymond Yu，外號China Mac)等在疫情間，也透過各種方式幫助社區，讓華社感到未被遺落。

有了名人的加持，的確能夠為社區帶來一時的人氣，不過每每講到未來該如何走下去，這些業者臉上的光芒瞬間黯淡下來；房租太貴、地稅太高，這樣根本的問題未解決，即便是再紅的明星加持，也救不了華埠。

「華埠需要更直接的幫助」，這不是口號，而是來自社區急切的呼求。

（紐約客談 ，每周二至周六見報。）