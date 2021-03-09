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鄭勇助人卻遇害 社區再捐近2萬給遺孀

記者朱蕾／紐約報導
紐約溫州同鄉會、紐約中美商會將籌得的善款交給趙津(前排左二)，前排左一為林敏芝，前排中為吳洪光。(記者朱蕾/攝影)
紐約溫州同鄉會、紐約中美商會將籌得的善款交給趙津(前排左二)，前排左一為林敏芝，前排中為吳洪光。(記者朱蕾/攝影)

布碌崙(布魯克林)8大道日前發生的搶案中見義勇為的福建籍男子鄭勇遭歹徒殺害，紐約溫州同鄉會、紐約中美商會日前發起為鄭勇家人籌款，兩會會長8日將籌得的善款全數交給鄭勇的妻子趙津；趙津感謝華社的幫助，仍處於悲痛中的她泣聲說，「我現在最大的心願就是早日抓到兇手，將其繩之以法，告慰我先生在天之靈。」

2月26日晚，多名非洲裔男子前往布碌崙8大道一個地下賭檔搶劫，鄭勇等人在街上聽聞搶劫後，毫不猶豫的出手相助，在與歹徒搏鬥中鄭勇身亡。

紐約溫州同鄉會會長吳洪光表示，「事發後，我去布碌崙參加鄭勇的追悼會等一些活動時，看到他家人悲痛萬分，兩名尚未成年的孩子再也見不到他們見義勇為的父親，這些深深觸動了我，希望能夠為他們提供一些幫助。」

吳洪光說，自1日在溫州同鄉會內部發起籌款後，有超過100名溫州鄉親積極捐款，短短一周時間，共籌到1萬7000多元；「因為正值疫情期間，有些年長者不敢出門，我就自己過去取，想盡快把善款交給鄭勇的家人，以表溫州籍華人的心意，也顯示華人社區的團結和相互支持。」

紐約中美商會創會會長、溫州同鄉會總幹事林敏芝表示，此次商會的幾十名會員共捐出約6000元，「希望盡我們的綿薄之力，幫助鄭勇家人度過難關，並強烈譴責此類暴行，呼籲嚴懲歹徒」。

來到溫州同鄉會會所接受善款的趙津仍難掩悲痛，她說，「我腦子還是一片空白，現在能做的就是先照顧好我們的兩個孩子，兒子才五歲，他雖然知道父親已經死亡，但還不明白死亡的意義；14歲的女兒懂事了，此事給她帶來很大的打擊」。趙津還說，「我先生很顧家，與兩個孩子很親近，他和兒子同一天生日，下月就是他們的生日了。」

紐約 布碌崙 8大道

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