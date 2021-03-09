皇后區將設固定移民歡迎中心 借鑑台灣改善交通

理查茲召開媒體圓桌會議，探討改善皇后區交通、防疫、移民服務等。(視頻截圖)

皇后區 長理查茲(Donovan Richards)8日召開媒體圓桌會議，表示將設立固定的移民 歡迎中心，亦指出將借鑑台灣等海外城市的街道設計，來改善皇后區的交通現狀。

理查茲在競選區長時就曾表示，要在區長辦公室設立移民歡迎中心，8日他詳解此項目時說，「多元化和移民是皇后區的驕傲，這裡歡迎所有移民，無論合法還是無證移民」，移民歡迎中心目前設置在區公所內一個臨時場所，他計畫將區公所前的舊地鐵車廂，打造成該中心，提供一站式移民服務，為移民提供各項資源，包括法律援助、移民協助、語言支持等。

他說，「我的父親兩年前剛入籍，我看到他之前經歷的困難，移民歡迎中心將幫助移民在申請入籍時更加順利。」

理查茲還表示，道路安全對民眾至關重要，直接關乎民眾的生命，他的辦公室把改善皇后區的道路安全作為重點，皇后大道(Queens Blvd.)的改造工程仍未完工，北方大道(Northern Blvd.)已成為新的「死亡大道」，重新設計皇后區的這兩條重要道路是他任期內的目標，「我曾訪問台灣，發現台灣的道路設計能夠很好保障所有道路使用者的安全；巴黎的道路設計也很好，都值得紐約市借鑒。」

針對正在進行的疫苗 接種工作，理查茲表示，目前可喜的是，通過宣導，越來越多人對於接種疫苗不再猶豫，不過皇后區仍然缺乏疫苗接種點，東北部至今沒有永久疫苗接種點，皇后區到現在有9%的民眾接種了第一劑疫苗，8%接種完兩劑疫苗，「區長辦公室會繼續與州府、市府合作，在皇后區設立更多疫苗接種點，「很高興得到社區的支持，已有九個社區組織提出能夠設為疫苗接種點」，預約接種疫苗時若需要幫助的民眾，可致電(718)286-2060。