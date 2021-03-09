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長島鐵路減班 車廂擁擠惹民怨

記者朱蕾╱紐約報導
卡明斯基發推文敦促長島鐵路調整服務。(取自推特)
卡明斯基發推文敦促長島鐵路調整服務。(取自推特)

長島鐵路(LIRR)的新時刻表8日生效，所有11個分線的車次均有所減少，在早高峰時段遭遇車廂內擁擠的乘客怨聲載道；大都會運輸署(MTA)表示，長島鐵路的乘客量比新冠疫情前下降了76%，服務縮減是依據當前的乘客量，也是削減成本的必要措施，並會根據需要繼續調整。

8日上午，早高峰時乘坐火車的乘客在社交媒體上發布車廂內擁擠的照片。根據長島鐵路新時刻表，多條線路上的火車改為每小時一班，這是此前周末的頻率。大都會運輸署主席費伊(Pat Foye)也表示，這是合理調整。

長島鐵路主席伍華偉(Phillip Eng)在一份聲明中表示，2020年12月，長島鐵路宣布將根據目前的乘客量調整列車頻率，為當前24%的乘客量提供75%的服務，8日早生效的新時刻表是先前計畫的一部分，「首日早高峰時段在一些車廂裡出現擁擠情況後，我們準備在晚高峰期及明天早上增加服務以立即解決此問題，我們將繼續監控乘車人數，並根據需要進行調整，不論是延長火車還是增加班次」。

伍華偉還說，「感謝參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)的領導，MTA額外獲得65億元聯邦資金，這將使我們避免了之前考慮的削減鐵路服務」，不過這筆經費不會影響當前的服務削減，因為鐵路服務需要根據乘客量調整；如果隨著經濟重啟，乘客開始大量返回，長島鐵路會做出更多的調整。

伍華偉還表示，有時乘客沒有在列車內分散開，例如，一列早班火車的載客量僅為18％，大多數車廂只有五到十人，但有一節車廂內有90人；他鼓勵乘客在上車前，通過手機應用程序「長島鐵路列車時刻表」(LIRR TrainTime)內的容量跟踪功能查看車廂的實時擁擠狀況。

皇后區和長島的八位州參議員上周致信MTA，敦促費伊不要實施新的時刻表，因為越來越多的人接種疫苗、全市正在陸續開放之時，削減服務不合邏輯。

長島州參議員卡明斯基(Todd Kaminsky)8日表示，「此時減少服務是沒有道理的，今早乘客在車廂內的遭遇讓我們看到此決定的結果，我們要確保所有乘客的安全。」

長島鐵路車廂內8日早上的狀況。(取自卡明斯基推特)
長島鐵路車廂內8日早上的狀況。(取自卡明斯基推特)
長島鐵路車廂內8日早上出現車廂擁擠狀況。(取自卡明斯基推特)
長島鐵路車廂內8日早上出現車廂擁擠狀況。(取自卡明斯基推特)

長島鐵路 MTA 大都會

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