前紐約市交通局長發文警告 BQE存坍塌隱憂

BQE修建至今已有65年。（市議會提供）

前紐約市 交通局長桑德爾(Ross Sandler)日前表達對布碌崙 (布魯克林)皇后區高速路(Brooklyn-Queens Expressway，BQE或I-278)安全問題的擔憂，指出這條已有65年歷史的城市重要交通主幹道因水和鹽分滲透，正在逐漸被腐蝕。

桑德爾指出，2018年8月14日義大利 發生莫蘭迪橋坍塌，造成43人死亡，之後調查發現導致橋樑坍塌主要原因是水和鹽滲入了支撐車道的鋼材中；雖然工程師早就此警告過義大利官員，但未引起重視，導致悲劇發生，而BQE現在也面臨同樣的問題。

他說，在2016年時，交通局工程師就已經警告市府，BQE的支持鋼材正在加速腐蝕中，預計在2026年就會出現倒塌隱患，而介於BQE在城市中擔任重要交通樞紐，車流繁忙，一旦發生意外，後果不堪設想。

桑德爾指出，雖然情況緊急，但市府與州府仍未就重建計畫達成共識，「是時候讓葛謨與白思豪將工程師和政府官員召集在一起，就重建計畫達成一致了。」

此前市議會交通委員會主席羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)曾表示，BQE是最複雜的三層懸臂樑(Triple-cantilever)高速公路結構，且從開通起就沒有進行過大型整修，如今這條路交通每日載有15萬輛車通行，也帶來巨大噪音污染，修整工程極為迫切。

桑德爾呼籲市府立即採取行動，通過此前BQE觀察小組提出的修建一條四車道高速公路取代現有狹窄的六車道高速公路的計畫；據悉，該計畫已經提交了一年多，但州府和市府仍未對此進行決定，桑德爾說，「BQE不會堅持到2026年以後，我們時間已經不多了。」