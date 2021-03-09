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國際婦女節 華裔護工集會 反對24小時工作制

記者顏嘉瑩╱紐約報導
護工舉著牌子要求州府立即撤銷護理工24小時合法化的制度。(記者顏嘉瑩/攝影)
護工舉著牌子要求州府立即撤銷護理工24小時合法化的制度。(記者顏嘉瑩/攝影)

由華人職工會和反血汗工廠等多個勞工團體，8日國際婦女節當天，於曼哈頓三角衣廠原址舉行活動，要求州府重視婦女權益，撤銷護理工24小時工作制，並通過法案實行護工輪班制度。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

根據人權組織「婦女也是人」(Aint I a Woman? )數據，紐約市約有26萬8460名家庭護工，其中93%是女性移民，當天的集會配合該運動，吸引數十名護理工參加，其中有半數為華裔，與會者手舉標語、大喊著「停止24小時制」。

華裔護工宋桂花當天拖著受傷的腳參加活動，她表示，需要24小時照顧的病患生活多生活無法自理，做護工長達11年的她期間日夜照顧這些病患；她說，其中有一個病患每兩個小時就要翻一次身，白天要餵三頓飯、一頓水果，自己根本不可能獲得連續的睡眠時間，但雇主只給13個小時的薪資，「很不人道」。

青年反血汗工廠組織者張月恆表示，當天集會的三角衣廠原址，在百年前有100多個女工被困住並燒死，但百年後這場惡火仍在持續，將那些移民婦女工人一天24小時，困在病患家中提供服務；她表示，許多護工在長期照護病患之下自己也罹患慢性病，更有護工染上新冠肺炎而死，這樣的情況必須立即停止。

宋桂花也說，護工因為長期24小時工作，身體都垮了，也照顧不了家庭，「這樣的工作和那些被關在三角衣廠內沒日沒夜工作、最後被燒死的女工有什麼區別？難道因為我們是婦女、是有色人種，州長就允許雇主繼續剝削虐待嗎？」

集會者要求，州參、眾議會應盡速通過S259和A3145兩議案，實行護工的12小時輪班制，保護這些護工不需再長時間工作，卻只能獲得一半薪資。

提出議案的州參議員裴所德(Roxanne Persaud)和州眾議員愛普斯坦(Harvey Epstein)則說，這些護工大多數都是移民女性，在照護病患期間無法照顧自己的家庭、孩子，如此的付出是無法取代的；該工作主要照顧長者以及殘障者，讓他們能夠在家獲得妥善、安全的照顧，但提供這樣服務的護工，不該是24小時制，他們與廣大的護工站在一起，支持採輪班制。

護工舉著牌子要求州府立即撤銷護理工24小時合法化的制度。(記者顏嘉瑩/攝影)
護工舉著牌子要求州府立即撤銷護理工24小時合法化的制度。(記者顏嘉瑩/攝影)
護工舉著牌子要求州府立即撤銷護理工24小時合法化的制度。(記者顏嘉瑩/攝影)
護工舉著牌子要求州府立即撤銷護理工24小時合法化的制度。(記者顏嘉瑩/攝影)
護工舉著牌子要求州府立即撤銷護理工24小時合法化的制度。(記者顏嘉瑩/攝影)
護工舉著牌子要求州府立即撤銷護理工24小時合法化的制度。(記者顏嘉瑩/攝影)
護工舉著牌子要求州府立即撤銷護理工24小時合法化的制度。(記者顏嘉瑩/攝影)
護工舉著牌子要求州府立即撤銷護理工24小時合法化的制度。(記者顏嘉瑩/攝影)
護工舉著牌子要求州府立即撤銷護理工24小時合法化的制度。(記者顏嘉瑩/攝影)
護工舉著牌子要求州府立即撤銷護理工24小時合法化的制度。(記者顏嘉瑩/攝影)
護工舉著牌子要求州府立即撤銷護理工24小時合法化的制度。(記者顏嘉瑩/攝影)
護工舉著牌子要求州府立即撤銷護理工24小時合法化的制度。(記者顏嘉瑩/攝影)
護工舉著牌子要求州府立即撤銷護理工24小時合法化的制度。(記者顏嘉瑩/攝影)
護工舉著牌子要求州府立即撤銷護理工24小時合法化的制度。(記者顏嘉瑩/攝影)
護工集會要求州府改變護理工24小時工作制。(記者顏嘉瑩╱攝影)
護工集會要求州府改變護理工24小時工作制。(記者顏嘉瑩╱攝影)
護工舉著牌子要求州府立即撤銷護理工24小時合法化的制度。(記者顏嘉瑩/攝影)
護工舉著牌子要求州府立即撤銷護理工24小時合法化的制度。(記者顏嘉瑩/攝影)

移民 華裔 紐約市

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