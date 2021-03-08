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7、8大道改單行道 州眾議員白彼得：弊多於利

記者顏潔恩／紐約報導
白彼得呼籲當局暫緩計畫，和社區溝通。(記者顏潔恩/攝影)
白彼得呼籲當局暫緩計畫，和社區溝通。(記者顏潔恩/攝影)

市交通局(DOT)計畫將布碌崙(布魯克林)日落公園7、8大道改建為單行道，僅邀部分華人組織代表舉行閉門會議，連州眾議員白彼得(Peter Abbate)也是近期才從外界得知消息，聯繫當局了解情況；他日前向華文媒體表示，儘管8大道交通、人行道擁擠須改善，但當局目前的提案內容看不到成效，呼籲不要著急執行，先和社區妥善溝通。

根據當前信息，8大道39街至66街將改為北向單行，7大道則南向行駛，且會成為B70公車往戴克高地方向行駛的線路；當局提出該計畫的主因是，該路段雙排停車和卸貨狀況嚴重，造成B70公車經常延遲，也擔心交通壅堵對電單車騎士、路人造成威脅。

但白彼得指出，當局該計畫行事不夠透明、缺乏社區意見、也沒有事先研究可行性，反而想跳過社區，該項目可能在5月分展開；他分析道，7大道變成公車行駛路線，可能引發全天候噪音污染、垃圾堆積、建築物震動等情況，這些巨大生活變化可能給居民帶來不便。

雖然當局會規畫卸貨區(loading zone)讓貨車停留，但具體位置、占用的停車空間和時間等細節尚未定奪，加上民眾不一定會守規矩，如果沒有落實執法，雙排停車問題也無法解決；他還擔憂，若更多停車位被占用，顧客可能拒絕到當地消費，影響社區商業。

另外，當局也想在8大道建保護單車道(protected bike lanes)，但如果人行道擁擠沒處理好，經常走到大街上或單車道的路人，很可能會發生車禍；總而言之，白彼得不認為當局目前的計畫能改善交通問題，他強調自己並非反對改建單行道，但當局必須說服大眾。

白彼得建議，當局應先暫緩計畫，和當地民眾溝通，制定雙方都滿意的計畫，他將向7大道各商家發放問卷調查，徵詢他們的想法。

市交通局計畫將布碌崙日落公園7、8大道改建為單行道。(DOT提供)
市交通局計畫將布碌崙日落公園7、8大道改建為單行道。(DOT提供)

8大道 日落公園 車禍

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