亞美藝術聯盟李揚國追思會 全球藝術家悼念

與會者表示，李揚國一生透過拍照片記錄華裔歷史，讓華裔社區不再被忽視。(截自視訊會議)

亞美藝術聯盟(Asian American Arts Alliance)7日，為今年1月因感染新冠肺炎而去世的知名華裔攝影 師李揚國 (Corky Lee)舉辦線上追思會，上百名來自全世界的藝術家藉由分享照片、音樂，悼念李揚國；參與友人表示，李揚國一生透過拍照片記錄美國華裔歷史，讓華裔社區不再被忽視。

Ava Chin表示，李揚國身為亞美藝術聯盟創始人之一，擁有一個藝術家的靈魂，對亞裔社區的什麼事情都感興趣，在各種活動上都能見到他，拿著照相機記錄著每一件事；Ava Chin說，李揚國交友廣泛，希望透過該線上活動，讓更多他的友人，藉由分享各種形式的藝術懷念李揚國。

當天與會者有上百人，除了來自全美各州，香港、台灣也都有不少藝術家跨洋參加；攝影師許安榮表示，李揚國是亞裔美籍攝影師中的「革命者」。

他分享自己在就讀曼哈頓華埠PS130小學時，與同學一起在人瑞中心抗議的身影被李揚國拍下，直到十多年後兩人才藉由照片再次認識彼此的過程；許安榮認為，在過去鮮少有華裔攝影師，專拍那些被主流社會忽略的人和角落，但李揚國透過攝影，讓更多人知道亞裔的重要性。

活動另一個主持人Amy Chin說，自己認識李揚國40年，當時華裔人口沒有像如今這麼多，雖然也有不少攝影師拍下華埠的照片，但卻沒有一人是像李揚國如此有熱忱的四處攝影，仍透過一張一張照片協助華裔紀錄歷史，對華人社區為不可或缺的一份子。