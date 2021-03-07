1年收不到租金又遭轉租 華裔房東求助

顧雅明表示，他的辦公室近期收到大量房東的投訴，指稱因房客不繳房租，造成他們經濟困境；圖為法拉盛一處共有公寓(示意圖)。(記者牟蘭╱攝影)

一名華裔房東 日前向選區包括法拉盛與大學點 等華裔聚集地的市議員顧雅明反應，他的住宅租賃給四名房客，疫情爆發後，一年多沒收到房租，去年中他更發現房客未經他允許轉租新房客，但州長延長禁止房東逼遷令(Eviction Moratorium)至5月1日，讓他求助無門。

這名華裔房東表示，他在大學點擁有一處住宅，以每月2000元租金租給四名房客；去年疫情爆發後，四名房客開始拒付房租，幾個月後，他看到許多陌生面孔進出自家住宅，「肯定沒經我同意轉租給別人了」。

由於紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)延長禁止房東逼遷令至5月1日，這名華裔房東說，他目前甚至不能利用法律維護自己的權益；他要承擔房貸與地稅的壓力，目前求助無門，希望顧雅明為他發聲。

顧雅明表示，這名華裔房東的遭遇並非個案，他的辦公室近期收到大量房東投訴，指稱因房客不繳房租，造成他們的經濟困境；他說，當地的房東並非財力雄厚的大商家，許多人依靠房租維持生計。

若這些房東無法支付房貸與地稅，顧雅明表示，銀行的資金也會出現斷流，政府失去大量的財政收入，對經濟造成惡性循環；他呼籲政府盡快通過相關法規，為小房東提供相關補助。