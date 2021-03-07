1年收不到租金又遭轉租 華裔房東求助
一名華裔房東日前向選區包括法拉盛與大學點等華裔聚集地的市議員顧雅明反應，他的住宅租賃給四名房客，疫情爆發後，一年多沒收到房租，去年中他更發現房客未經他允許轉租新房客，但州長延長禁止房東逼遷令(Eviction Moratorium)至5月1日，讓他求助無門。
這名華裔房東表示，他在大學點擁有一處住宅，以每月2000元租金租給四名房客；去年疫情爆發後，四名房客開始拒付房租，幾個月後，他看到許多陌生面孔進出自家住宅，「肯定沒經我同意轉租給別人了」。
由於紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)延長禁止房東逼遷令至5月1日，這名華裔房東說，他目前甚至不能利用法律維護自己的權益；他要承擔房貸與地稅的壓力，目前求助無門，希望顧雅明為他發聲。
顧雅明表示，這名華裔房東的遭遇並非個案，他的辦公室近期收到大量房東投訴，指稱因房客不繳房租，造成他們的經濟困境；他說，當地的房東並非財力雄厚的大商家，許多人依靠房租維持生計。
若這些房東無法支付房貸與地稅，顧雅明表示，銀行的資金也會出現斷流，政府失去大量的財政收入，對經濟造成惡性循環；他呼籲政府盡快通過相關法規，為小房東提供相關補助。
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