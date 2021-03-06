紐約州新冠住院人數降至5000以下 撥2900萬補助一線工作者

截至6日，州內已有超過350萬人獲得至少一劑新冠疫苗接種。（州長辦公室提供）

州府6日數據，州內新冠住院人數近三個月來首次降至5000人以下，新冠檢測陽性率為2.8%，是去年11月21日以來最低，州內完成第一劑疫苗 接種人數超過350萬人；州府6日宣布2900萬元的帝國疫情 應對補償基金(Empire Pandemic Response Reimbursement Fund)，符合資格、有經濟需求的必要領域工作人員和救護人員家庭可獲得最高1000元補助金。

州府數據顯示，5日州內住院人數為4954人，是12月8日以來首次降至5000人以下，也是12月7日以來最低值，不過目前有1012人在加護病房；州內檢測陽性率降至2.8%，為11月21以來最低值，七天平均陽性率為3.15%，但新增死亡78例，紐約市 七天平均陽性率為3.94%。

疫情應對賠償基金將為家庭收入為聯邦貧困線500%以下的家庭，及年收入在12萬4570元以下的四人家庭發放補助，補助項目包括支付兒童健康保險和公共交通費用等，為這些疫情期間在一線奮戰的必要領域工作人員和救護人員提供幫助；資金發放為先到先得，每個家庭最多補助1000元。

聯邦參院6日通過1.9兆美元紓困法案，來自紐約的參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)表示，紐約大都會運輸署(MTA)和餐廳劇院等都可以獲得補助。

截至6日，州內完成第一劑疫苗接種人數超過350萬人，曼哈頓賈維茨中心(Javits Center)當日開始24小時服務，嬌生疫苗在該中心晚間時間提供。