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羊頭灣附近設遊民所 居民堅決反對

記者黃伊奕╱紐約報導
計畫成立遊民收容所的地址。（谷歌地圖）
計畫成立遊民收容所的地址。（谷歌地圖）

紐約市日前提出在靠近布碌崙(布魯克林)羊頭灣的布萊頓海灘(Brighton Beach)增加遊民收容所的計畫，市府日前通過線上向當地居民介紹項目內容時，引起很多民眾不滿，數百名當地居民不斷在網絡上譴責、甚至漫罵。

該遊民收容所計畫設立在海王星大道(Neptune Avenue)100號，預計170張床位，第13社區委員會日前通過線上會議向當地民眾介紹了相關內容，並指出預計在2021年該收容所就會投入使用。

會議主旨在提供信息，這是市府在年底新增90個收容所計畫之一，無需社區批准，但當日會議上仍引起民眾強烈反對。

當日共450人參加了會議，其中數十人因表達對遊民的仇恨言論而被在聊天室禁音，其中還有十人被直接踢出會議。

大部分民眾認為該收容所選址原本為汽車修理廠，環境污染，不適合人居住，或修復工作需要高昂經費；此外還擔心為收容所提供服務的CORE Services Group，2019年曾有300多次違規紀錄，大部分處罰來自樓宇局。

最讓當地居民擔心的是，進一步帶來治安隱患，一方面出現更多遊民在附近遊蕩，另一方面收容所有潛在的犯罪行為；雖然市府指出每個居住在內的遊民將會有各自時間表，讓他們十分忙碌；但是市議員康德全(Chaim Deutsch)指出，此前有收容所遊民反應根本沒有時間表，擔心管理方不能落實承諾；還有居民指出收容所距離P.S.771小學以及I.S.98初中很近，擔心遊民會對學生造成威脅。

市議員沈偉寶(Steven Cymbrowitz)指出，市府需要提供的是具有社會服務的永久性住房，而非收容所，「作為一個在可負擔房屋與無家可歸住房領域工作了30多年的人，我明確的告訴你，這是一個錯誤的計畫。」

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