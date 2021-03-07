長島染新冠周年 從1天799死到漸正常

葛謨(左)與庫倫(右)在去年3月5日的記者會上碰肘，呼籲民眾疫情期間避免握手與擁抱。(州長辦公室提供)

去年3月5日長島 發現首例新冠肺炎患者，一度淪為紐約州疫情 第二嚴重地區，一天死亡人數高達799人；長島納蘇郡(Nassau County)郡長庫倫(Laura Curran)日前悼念死者，並表示隨著疫苗 普及，當地民眾生活逐漸恢復正軌。

長島當地媒體Newsday日前發表文章，回顧新冠疫情爆發一年來對當地的影響；去年3月1日，全州發現首例新冠肺炎患者，四天後長島出現第一例確診患者。

報導稱，疫情爆發初期，新冠病毒只能由聯邦疾病防治中心(CDC)檢測，檢測資源嚴重不足，導致病情迅速蔓延；對此蘇福克郡(Suffolk County)衛生局局長皮格特(Gregson Pigott)表示，若能早期確診患者，當地醫院才能更好避免疫情擴散。

由於對病毒的未知，多數民選官員並未在第一時間要求民眾警惕，因為擔心造成民眾恐慌；庫倫曾在首例確診患者發現後，呼籲長島民眾繼續日常生活。

隨著疫情蔓延，長島猶太醫療中心(Long Island Jewish Medical Center)新海德公園(New Hyde Park)分院的急診室副主任貝曼(Adam Berman)表示，疫情初期，許多民眾出現感冒症狀，立即前往急診室求助，導致醫院人滿為患。

當地居民因擔心政府「封城」，前往超市囤積購買廁紙、冷凍肉、罐頭食品與乾洗手液，口罩一度非常緊缺；長島、紐約市與其他疫情嚴重郡的公校為防疫而關閉，州立與市立大學結束面對面教課，非必要行業的也暫時停業。

一年之後，庫倫本月5日在一場記者會悼念過去一年該郡2935名染疫離世的民眾，並表示隨著民眾陸續接種疫苗，當地逐漸步入正軌，「讓我們的居民打疫苗，是一個非常正面的信號」。

納蘇郡目前有20%的居民已經注射至少一針疫苗，庫倫表示，雖然醫院的新冠患者住院率持續下降，但她說，疫情尚未消失，呼籲居民做好防疫措施，早日施打疫苗。