華人公司營養補充品不符規範 司法部：不合規就禁售

聯邦司法部日前宣布禁止美國信心藥業分銷營養補充劑，除非該公司符合法律規範。(取自美國信心藥業網站)

聯邦司法部4日發布訊息指出，美國 信心藥業(Confidence USA Inc.)除非能遵守法律，否則將禁止其銷售任何營養補充品；司法部指控該公司總裁錢海倫(Helen Chian，姓名皆音譯)和經理趙吉姆(Jim Chao)涉嫌使用信心藥業等藥店生產和銷售超過50種摻假、違反聯邦規定的營養補充品。

官方表示，錢海倫在法拉盛緬街42-35號另擁有一間名為「The Herbal Store」的店面，也出售問題產品，5日已經關門停業。

根據法院資料，美國信心藥業的總裁錢海倫與經理趙吉姆於2019年5月被紐約 東區聯邦法院起訴，指控他們違反美國食品藥物管理局(FDA )的規定，未能符合產品要求標識、未能通過良好生產標準，純度、藥效和成分都不達標。

根據起訴書，FDA從2011年起向信心藥業發出警告信，翌年在一場執法行動中，沒收了該公司的產品；該藥廠在FDA2016年、2017年與2018年連續三年的檢測中未達標，且不能向當局說明這些營養補充品的成分來源。

紐約東區聯邦檢察官杜查蒙(Seth DuCharme)表示，數百萬美國民眾每天都食用營養補充品，且大家都相信這些產品是安全的，當局將繼續與美國食品藥物管理局合作，保證民眾健康安全；他補充，相關業者必須符合FDA要求後，才有資格分銷營養品。

美國信心藥業位於長島北岸曼哈賽特海灣邊華盛頓港(Port Washington)，公司主要研發保健品，並銷售保健配方產品。