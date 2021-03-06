「全素公共冰箱」現身紐約下東城 健康食品免費拿

全市首個「全素公共冰箱」下東城建立，疫情下為少數族裔社區供免費健康食品。(取自@overthrowcommunityfridge Instagram賬號)

新冠的持續肆虐，導致紐約市 一些低收入 以及遊民難溫飽，曼哈頓下東城近日推出全市首個「全素公共冰箱」，不僅對抗疫情 下的飢餓，更要保證獲取食物者的身體健康；發起者「推翻紐約」(Overthrow New York)的社區主任馬魯(Power Malu)表示，有人說乞丐不能挑三揀四，這個公共冰箱就是為了打破這種恥辱。

馬魯表示，下東城各族裔民眾聚集，疫情之際許多人被迫失業在家，食品攻供給和保證都成了問題；而政府或一些機構派發的食品中，即食食品和能存放長時間的罐頭等成了首選，甚至有些食物已經過期。

「但對於真正需要食物的人來說，他們顧不上那麼多。」馬魯說，這是非常令人心疼的，耆老和兒童食用後都可能引發健康問題，所以才想到了建立這個「全素公共冰箱」，為人們供免費健康食品選擇。

「我們提供冰箱作為平台，人們可以將捐贈的全素食品放入以供那些有需要的人取用。」他說，打開冰箱民眾可以看到植物奶、新鮮農產品、蜜餞水果等；保持健康的飲食有助於增強人體免疫系統，減少炎症。

馬魯表示，他意識到這是「一個系統性的問題」， 因為受疫情影響最嚴重的社區，往往是那些由於飲食不健康而存在疾病的社區。

下東城就是一個很好的例子，「僅僅因為他們無家可歸，或者僅僅因為他們在掙扎，並不意味著他們不能獲得健康、有營養的食物。」馬魯說，這裡生活著大量的低收入少數族裔，且周圍政府樓林立，亞裔、西語裔以及非洲裔民眾，所有人都歡迎來冰箱中取用健康食品！

像全市所有的社區冰箱一樣，民眾可以進行線上捐款或捐贈食物以幫助這項活動繼續下去。

有意捐款的民眾可前往：https://venmo.com/u/plantbasedcommunityfridge