亞裔組織反歧視 提供志願者維權袋

志願者可向CAACNYC申請獲得維權袋，在社區內張貼反歧視亞裔海報。（CAACNYC提供）

為對抗歧視 攻擊亞裔 行為，提高亞裔維權意識，亞裔公民關懷組織(CAACNYC)提供內有反歧視海報的「 維權袋」(Empowerment Package)，呼籲志願者報名免費領取，在社區張貼和分發。

近日包括紐約在內，全美多地不斷發生仇恨亞裔犯罪，亞裔公民關懷組織計畫在3月召集更多志願者，在社區商家門口及一些重要地方張貼反仇恨海報和貼紙；海報上有地方轄區警局的電話號碼，號召民眾一旦發現或遭遇歧視或仇恨犯罪，立即報警。

「 維權袋」內含30張「亞裔不是病毒」海報，30個「停止仇恨亞裔」貼紙，和三個個人安全警報器，海報分為中英文兩種，袋中提供張貼膠帶。

CAACNYC號召民眾通過郵件申請，獲得批准後可獲得維權袋，然後立即開始在社區內分發，有興趣者可發送郵件至[email protected]獲取志願者申請表。

語言病理學家丘嘉媚與14歲的女兒葉雪恩(Kyra Yip)去年為對抗仇恨亞裔的犯罪，製作了中英文宣導海報供人在網路上分享，並在公共場所張貼，此次CAACNYC維權袋內的海報就是葉雪恩的設計作品，CAACNYC從去年4月成立以來一直致力於提升亞裔維權意識，在華社進行過多次安全宣導，還於去年夏天發起「不要殘酷」(Don't Be Cruel)活動，在華埠 和曼哈頓多個地方舉行。