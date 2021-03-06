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烏托邦公園大道車禍多 社區附議改善

記者朱蕾／紐約報導
改善烏托邦公園大道的倡議得到當地民眾和社委會的支持。(記者朱蕾／攝影)
改善烏托邦公園大道的倡議得到當地民眾和社委會的支持。(記者朱蕾／攝影)

貫穿皇后區東部的南北向主要道路烏托邦公園大道(Utopia Parkway)近年車禍不斷，交通安全倡導團體要求市交通局重新設計該道路，以改善交通狀況，得到當地民眾和皇后區第11社區委員會的支持。

交通安全倡導團體日前發起改善烏托邦公園大道的倡議，表示此道路是皇后區東部重要的南北向通道，道路沿線及附近有多所教育機構，包括聖若望大學(St. John's University)、法蘭西斯路易斯高中(Francis Lewis High School)，每天有成千上萬的學生穿過馬路，道路安全非常重要。

然而這條路並不安全，根據市警的統計，2015至2106年，在26大道與大中央公園大道(Grand Central Parkway)之間，共發生283起車禍，僅一年就造成81人受傷、一名行人死亡，因此要求重新設計道路，包括降低車輛速限，延長十字路口的路緣以方便行人過馬路，增設清晰的人行橫道和受保護的單車道，升級公車站等。

當地社區委員會日前投票通過，支持對貝賽(Bayside)26大道與賀若斯哈汀快速道路(Horace Harding Expy)之間的烏托邦公園大道進行完整街道研究；支持者表示，烏托邦公園大道每年發生數十起車禍，2018年以來，已有兩人被撞亡，做調研是重新設計這條南北走廊的第一步，使駕駛者、騎單車者和行人都更加安全。

烏托邦公園大道沿線社區華裔居民眾多，已在該道路與35大道附近居住超過20年的林傑瑞表示，烏托邦公園大道已經幾十年未進行任何改進，但附近居民人數和通行車輛都在增加，道路的設計也應與時俱進。

此倡議已得到上千人簽名支持，支持者可至網站campaigns.transalt.org/petition/utopia-parkway提交簽名。

車禍 皇后區 投票

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