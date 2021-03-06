這！就是街舞 北美首賽月底登場歡迎報名

「這！就是街舞」第四季北美賽區的主辦方5日宣布比賽即將開始，歡迎舞者報名。(記者牟蘭／攝影)

中國 網絡綜藝節目「這！就是街舞」第四季北美賽區的主辦方5日表示，該節目首次在北美設立賽區，比賽將在3月底開始，歡迎選手報名；主辦方補充，目前已收到60名左右選手報名，年齡從13歲到30歲不等，希望他們通過藝術，展現當地風采，揮別疫情 的陰霾。

「這！就是街舞」北美站記者會於5日在長島市 舉辦；主辦方Royal斯波蒂爾集團首席執行官郭洋子表示，因受疫情影響，活動將不邀請觀眾，選手與導師全程戴口罩參賽，比賽場地將控制人數，避免疫情傳播。

郭洋子表示，北美賽區將從60多名選手中，選出15名選手，代表北美賽區前往中國參賽；她表示，因中國的防疫要求，本次比賽將給選手充足的時間隔離篩檢。

「這！就是街舞」的明星編舞老師趙展祥(Bill Zhao)表示，這檔綜藝節目已播出三季，以明星與專業舞者合作表演的方式，展現街舞的魅力；他說，與張藝興、王一博、鍾漢良和王嘉爾等明星合作中，被他們的專業精神打動，期盼今年比賽選拔更多優秀選手。

有意參與者請電(626)267-3818，或加微信號abc304553901，本次活動也歡迎非華裔參與，比賽日期暫定3月底，屆時將通過直播平台Uplive向觀眾播放。