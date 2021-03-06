營養品不合格 美國信心藥業遭聯邦禁售

聯邦司法部日前宣布永久禁止美國信心藥業銷售營養補充劑，指控華裔高管生產和銷售摻假、違反聯邦規定。(取自美國信心藥業網站)

聯邦司法部日前宣布永久禁止美國 信心藥業(Confidence USA Inc.)銷售營養補充劑，指控該公司總裁錢海倫(Helen Chian，姓名皆音譯)和經理趙吉姆(Jim Chao)涉嫌利用信心藥業、「American Best」和「USA Natural 」等藥店生產和銷售超過50種違反聯邦規定的營養補充劑。

另外官方表示，錢海倫在法拉盛緬街42-35號另擁有一間名為「The Herbal Store」的店面，也出售問題產品，5日已經關門停業。

根據法院資料，美國信心藥業的總裁錢海倫與經理趙吉姆，於2019年5月被紐約 東區聯邦法院起訴，指控他們違反美國食品藥物管理局(FDA )規定，產品都未能通過良好生產標準，純度、藥效和成分都不達標。

根據起訴書，FDA於2011年起向信心藥業發出警告信，翌年沒收該公司的產品；該藥廠在FDA於2016年、2017年與2018年連續三年的檢測中未達標，且無法向當局說明這些營養補充劑的成分來源。

紐約東區聯邦檢察官(U.S. Attorney for the Eastern District)杜查蒙(Seth DuCharme)表示，數百萬美國民眾每天食用營養補充劑，且大家都相信這些產品是安全的，當局將繼續與FDA合作，保證民眾健康安全；他補充，業者必須符合FDA要求後，才有資格銷售營養品。

美國信心藥業位於長島北岸華盛頓港(Port Washington)，公司主要研發保健品，並銷售保健配方產品。