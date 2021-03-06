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關閉近一年 紐約林肯中心4月7日「舞台重啟」

記者金春香／紐約報導
林肯中心宣布將4月7日開始，推出「舞台重啟」計畫，舉行更多戶外活動。（本報檔案照，記者金春香／攝影）
林肯中心宣布將4月7日開始，推出「舞台重啟」計畫，舉行更多戶外活動。（本報檔案照，記者金春香／攝影）

關閉近一年後，林肯中心日前宣布將從4月7日開始，推出「舞台重啟」(Restart Stages)計畫，搭建十個戶外空間，作為表演、親子活動、排練等空間，啟動當天剛好是世界衛生日，將為醫務人員帶來一場特別演出。

「舞台重啟」計畫包括在林肯中心Hearst Plaza設置專門表演空間，為公校畢業典禮提供開放場所，專門用於親子活動的區域，以及紐約公立圖書館提供的戶外閱覽室等。

從4月7日起，該計畫將為民眾帶來一系列活動，包括林肯中心劇院(Lincoln Center Theater)的音樂會和歌舞表演，林肯中心室內樂協會(Chamber Music Society of Lincoln Center)的夏日夜晚音樂會系列，林肯中心電影協會(Film at Lincoln Center)的電影放映，紐約市芭蕾舞團(New York City Ballet)的舞蹈工作坊等，其中部分節目會在林肯中心網站上直播。

林肯中心從去年3月起因疫情關閉至今，這也導致大都會歌劇院和紐約愛樂樂團的2020至2021演出季都取消，去年夏天雖然曾舉辦過室外演出，但規模都較小，如今終於將開始有序提供戶外演出，為紐約市重振文化藝術領域帶來希望。

更多「舞台重啟」信息可登錄https://lincolncenter.org/lincoln-center-at-home/series/restart-stages查詢。

林肯中心宣布將4月7日開始，推出「舞台重啟」計畫，舉行更多戶外活動。（取自林肯中...
林肯中心宣布將4月7日開始，推出「舞台重啟」計畫，舉行更多戶外活動。（取自林肯中心網站）

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